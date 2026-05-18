Centri estivi 2026, ultimi giorni per iscriversi: c'è tempo fino al 20 maggio

Conto alla rovescia per le iscrizioni ai centri estivi 2026 del Comune di Montespertoli: le domande si possono presentare fino a mercoledì 20 maggio, esclusivamente online sulla piattaforma SiMeal (https://montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php), con accesso tramite SPID, CIE o CNS/TS-CNS. I posti vengono assegnati in ordine cronologico, con priorità ai residenti.

“I centri estivi non sono un servizio accessorio: sono un pezzo del nostro modo di intendere la scuola e la comunità" – dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessora all'Istruzione. "Confermiamo le tariffe, l'esenzione totale fino a 4.000 euro di ISEE e lo sconto del 20% per chi iscrive più figli. Garantiamo l'inclusione degli utenti con disabilità e, come ogni anno, la giornata di accoglienza dei bambini Saharawi: nessun bambino deve restare fuori, né per ragioni economiche né per condizione personale”.

La gestione è affidata a Coop.21 Cooperativa Sociale e l'offerta si articola in tre progetti, con un filo conduttore comune: vivere il paese come una grande aula a cielo aperto.

- Giochi senza tempo (3–5 anni) – Scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di Montagnana, dal 1° al 28 luglio, due turni da dieci giorni.

- Viva la strada viva (6–11 anni) – Scuola "R. Fucini" (via Verdi 15), dal 15 giugno al 24 luglio, tre turni.

- Ri-Creazione (11–14 anni) – Scuola secondaria di primo grado e CIAF, dal 29 giugno al 31 luglio.

Tariffe confermate, esenzione totale ISEE fino a 4.000 €, sconto del 20% per fratelli e riduzioni per gli utenti con disabilità in orario ridotto. Pranzo incluso; trasferimenti per piscina e gite a carico del Comune.

Riunione con le famiglie: venerdì 5 giugno 2026, ore 17–19, Auditorium Le Corti (via Sonnino 1). Primo turno per la fascia 3–5 anni, secondo turno per la 6–14.

Supporto alle iscrizioni: Sportello CIAF, via Sonnino 13, tel. 0571 600258 (martedì 9–13; mercoledì e giovedì 15–19). Informazioni: Ufficio Scuola, tel. 0571/600244-246-276, scuola@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa