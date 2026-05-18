Ciclismo, torna 'Un Giro nel Giro': da Viareggio a Massa pedalata amatoriale con Moser, Bettini e Ballan

Martedì 19 maggio, la decima tappa Viareggio-Massa del Giro d’Italia 109 sarà anticipata da una nuova edizione di “Un Giro nel Giro”, l’iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e appassionati di ciclismo, organizzata da Banca Mediolanum lungo il percorso della corsa rosa.

Anche nel 2026 Banca Mediolanum rinnova, per il 24° anno consecutivo, il proprio sostegno al Giro d’Italia come sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, confermando il legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più seguite e partecipate del Paese. “Un Giro nel Giro” offre ai partecipanti l’opportunità di vivere da vicino l'atmosfera della corsa, anticipando il passaggio dei professionisti e pedalando lungo il tracciato di tappa

VIAREGGIO-MASSA, LA TAPPA DELLA PRECISIONE

In questa settima frazione del 2026 accanto ai partecipanti ci saranno Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Francesco Moser, Dalia Muccioli e Gianni Motta protagonisti di alcune delle pagine più significative della storia del ciclismo italiano, lungo un percorso tra Viareggio e Massa che richiama la tradizione delle grandi cronometro del Giro d’Italia. Ogni secondo può fare la differenza, la precisione diventa sinonimo di controllo, misura e capacità di trasformare ogni scelta in risultato. Le strade toscane custodiscono ricordi importanti soprattutto per Francesco Moser, che qui costruì molte delle sue vittorie a cronometro, decisive nell’edizione del Giro del 1984 culminata con la conquista della maglia rosa.

Il ritrovo è previsto presso l’FBO di Viareggio in Via L. Da Vinci, alle ore 8:45, con partenza della pedalata fissata alle ore 9:15. L’arrivo è previsto a Massa, sulla stessa linea che poco più tardi vedrà concludersi la cronometro dei professionisti adatta agli specialisti delle prove contro il tempo.

L’iniziativa è organizzata dal Family Banker Office di Massa, luogo del valore e custode delle relazioni, in cui l’ascolto e la fiducia rappresentano da sempre i principi alla base del modello di consulenza di Banca Mediolanum. Negli ultimi 24 anni, questo legame si è tradotto in una presenza sempre più capillare sul territorio: Banca Mediolanum è cresciuta in Toscana, dove oggi conta 39 Family Banker Office, 360 consulenti e oltre 112 mila clienti (Fonte dati ufficio Business Intelligence di Banca Mediolanum al 30/04/2026). Una crescita che non è solo numerica, ma espressione di un rapporto costruito nel tempo fondato sull’essere comunità.

“VERSO L’AUTONOMIA” - IL PROGETTO DI FONDAZIONE MEDIOLANUM PER I BAMBINI CON AUTISMO

Nel 2026 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dei minori sostenendo “Verso l’autonomia”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 152 minori nello spettro dell’autismo e alle loro famiglie un percorso di crescita completo, coerente e continuativo, in collaborazione con tre realtà di riferimento: Anffas Nazionale ETS APS, Fondazione Renato Piatti e Angsa APS ETS.

“Verso l’autonomia” si rivolge a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, con l’obiettivo di accompagnarli nella crescita delle competenze comunicative, relazionali e personali, favorendo il raggiungimento del più ampio grado possibile di autodeterminazione. Il progetto prevede attività educative, laboratoriali ed esperienziali, finalizzate all’accrescimento delle capacità di autogestione e delle autonomie di base, insieme a un supporto dedicato alle famiglie, per affiancarle nella gestione quotidiana e ridurne il carico emotivo.

Anche quest’anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, contribuendo ad ampliare l’impatto dell’iniziativa.

Il Giro d’Italia sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico lungo tutto il territorio nazionale, portando il messaggio del progetto tra le persone e promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’autonomia.

Fonte: Banca Mediolanum - Ufficio Stampa

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