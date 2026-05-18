Contro bullismo e disagio giovanile in Valdelsa nasce "Sguardi condivisi"

Bullismo, cyberbullismo e isolamento rappresentano oggi un’emergenza che colpisce profondamente il benessere dei giovani e l'equilibrio delle loro famiglie. Per offrire una risposta al fenomeno nasce "Sguardi condivisi", progetto che si propone come una "rete di supporto contro il disagio giovanile" e un "ponte tra famiglie e servizi pubblici". Ad annunciare l'iniziativa, che sarà presentata ufficialmente lunedì 25 maggio a Colle di Val d'Elsa, sono "Selena Italy Ets - Donne in Rete per la crescita professionale e personale" e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA), con il patrocinio del Comune di Colle di Val d'Elsa.

I servizi, completamente gratuiti, includono una linea diretta WhatsApp (un canale attivo per offrire risposte rapide e un primo orientamento), supporto clinico (percorsi di due incontri con psicologi professionisti, in presenza o online), formazione e prevenzione (seminari per riconoscere i "campanelli d’allarme" e gestire le emozioni), kit di sopravvivenza (guide pratiche con i contatti utili del territorio).

Il programma della presentazione, il 25 maggio alle 17.30 presso la sala Bilenchi del Museo di San Pietro a Colle di Val d'Elsa, prevede l'inizio alle 17.30 con i saluti istituzionali di Daniele Tozzi assessore al Welfare Culturale del Comune Colle di Val d’Elsa. Si prosegue con la presentazione del progetto da parte di Elda Lettieri (Presidente Selena Italy ETS) e Francesca Nencioni (Area minori FTSA e Coordinatore Sociale SdS). Alle 18.10 esperti a confronto: interventi di Jacopo Grisolaghi (Il labirinto dell'adolescenza), Marco Pagliuchi (Ascolto e riconoscimento) e Francesca Mori (Scuola come sentinella). Alle 18.40 spazio alle domande: momento di confronto tra famiglie e panel degli esperti. Alle 19 sarà illustrato l'accesso ai servizi dalla coordinatrice del progetto Patrizia Belli e infine la chiusura affidata al presidente di FTSA Piero Pii.

"Con Sguardi Condivisi vogliamo che nessuna madre si senta più sola nel labirinto delle fragilità dei propri figli" dichiara Elda Lettieri, Presidente di Selena Italy. "Il nostro obiettivo è fornire gli strumenti per decifrare i cambiamenti dei ragazzi e trasformare il dolore in speranza e protezione".

"Sostenere e accompagnare le famiglie di fronte ai piccoli e grandi passaggi della vita, promuovendone il benessere è una funzione propria del Centro Famiglie Il Baobab che con questo progetto intende rafforzare le alleanze territoriali" aggiunge Francesca Nencioni, area Minori FTSA e Coordinatore Sociale SDS.

Al termine dell'incontro, alle ore 19.20, si terrà un Aperitivo di Rete, "un momento conviviale per favorire il confronto e non sentirsi soli".

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