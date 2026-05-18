Convenzione fra l'Univeristà di Pisa e la Federazione Italiana Scherma

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Appuntamento il 20 maggio alle 15 al Palazzo La Sapienza, presenti i vertici della Federazione e campioni e campionesse olimpici

Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 15.00, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza” (via Curtatone e Montanara, 15) , si terrà l’incontro “Dalla pedana al laboratorio: quando la scherma diventa ricerca e innovazione”, promosso in occasione della firma della convenzione tra l’Università di Pisa e la Federazione Italiana Scherma.

L’iniziativa sarà dedicata al dialogo tra sport, università e innovazione, con un focus sulle applicazioni della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie nel mondo della scherma e della preparazione atletica.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e dell’Assessore del Comune di Pisa con delega allo Sport Frida Scarpa. Interverranno Chiara Galletti, Delegata del Rettore per le Relazioni con le Imprese, Giorgio Scarso, Presidente Onorario della Federazione Italiana Scherma, e Daniele Garozzo, Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Scherma.

Parteciperanno inoltre campioni olimpici, rappresentanti della Federazione Italiana Scherma, docenti dell’Ateneo ed esperti di innovazione applicata allo sport, tra cui Martina Batini, Simone Vanni, Daria Marchetti, Domenico Cassina, Tommaso Chiappelli, Domenico Varallo, Federico Funghi, Renzo Valentini, Francesca Di Puccio, Alberto Landi, Lorenzo Galli e Fabio Gulmini.

Per info: https://www.unipi.it/eventi/dalla-pedana-al-laboratorio-quando-la-scherma-diventa-ricerca-e-innovazione/

Fonte: Università di Pisa

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