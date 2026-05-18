Da Fratres Montecalvoli donazioni a "Frida" e "Non più sola"

Si è svolta domenica 17 maggio la cerimonia di consegna dei due assegni di euro 1.250,00 ciascuno, da parte dei Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli, grazie al contributo ricevuto dalla Ditta F.lli Lottini di Montecalvoli. Alla presenza del Presidente dei Donatori di Sangue Daniela Balatresi, di Marco Lottini per la omonima ditta F.lli Lottini Srl, del Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte Manuele Del Grande e del Parroco Don Sunil, è stato consegnato il primo assegno al Presidente dell’associazione "Non più sola" Laila Gabbrielli la quale ha spiegato come l’associazione, composta da un gruppo di volontarie, sia impegnata ad offrire un aiuto concreto, attento e discreto alle tante donne che purtroppo nel corso della loro vita vengono colpite dal tumore al seno.

Il secondo assegno è stato consegnato al rappresentante dell’associazione "Frida – Donne che sostengono donne" Maria Sole Ceri, la quale a sua volta ha spiegato che l’Associazione ha come obiettivi quelli di far emergere, prevenire e contrastare la violenza contro le donne con sportelli di ascolto e tre strutture protette destinate all’ospitalità delle donne e dei minori. Unanime quindi è stato il ringraziamento nei confronti dei Donatori di Sangue per questo contributo grazie al quale entrambe le associazioni realizzeranno progetti ed interventi a breve termine. Anche il Sindaco Manuela Del Grande e Don Sunil hanno elogiato il gesto nobile della Ditta F.lli Lottini ed il lavoro ed impegno svolto da entrambe le Associazioni riservando sul finale un grazie speciale ai Donatori di Sangue di Montecalvoli sempre sensibili e pronti ad aiutare la comunità di Montecalvoli e quindi di Santa Maria a Monte.

Fonte: Ufficio stampa