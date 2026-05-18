Mario Ciancarella alla Domus Mazziniana con 'Si può si deve'

Giovedì 22 maggio alle ore 17.00, la Domus Mazziniana (ingresso via M. d’Azeglio 14) ospiterà la presentazione del volume Si può si deve. L'ufficiale democratico che ha sfidato l'infedeltà di Stato scritto dall'ex Capitano pilota Mario Ciancarella e curato da Guido Farinella per Pigreco Edizioni.

All'incontro, promosso dalla Domus Mazziniana, dall'Associazione Mazziniana Italiana e dalla casa editrice Pigreco, interverranno, oltre all’autore Mario Ciancarella il curatore Guido Farinella, il professor Piero Manfredi (Università di Pisa) e il giornalista Salvatore Maria Righi. L'evento vedrà la partecipazione e le testimonianze dei familiari delle vittime: Matteo Tomatis e Florindo Verdone (disastro del Monte Serra) e Francesco Pinocchio (strage di Ustica).

Il libro ripercorre la militanza di Ciancarella nel Movimento Democratico dei Militari (MDS) e la sua scomoda ricerca della verità sulle stragi di Ustica e del Monte Serra. Un percorso di verità interrotto nel 1983 con la radiazione dall'Aeronautica Militare tramite un decreto recante la firma falsa del Presidente Sandro Pertini. Solo nel 2016, grazie a una battaglia sostenuta dall'Associazione Antimafie Rita Atria, il Tribunale di Firenze ha accertato formalmente la falsificazione della firma presidenziale, svelando un grave abuso costituzionale mirato a mettere a tacere un testimone scomodo.

La presentazione rientra nell’ambito delle attività per l’80° anniversario della Repubblica della Domus Mazziniana. Il volume ripercorre infatti alcune delle pagine più drammatiche e buie della nostra storia repubblicana, ma è anche la testimonianza di una scelta coraggiosa, dettata da quell’ethos civico e repubblicano senza le quali le istituzioni democratiche non possono esistere. Di fronte ai depistaggi e alle omissioni di apparati statali, la condotta di Ciancarella esprime, in modo sobrio, una profonda fedeltà alla Costituzione. Rifiutando l'obbedienza passiva, l'ufficiale ha anteposto il giuramento repubblicano e il dovere verso la collettività alla convenienza personale.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social (facebook e youtube) della Domus Mazziniana

Ingresso libero e gratuito. Assenza di barriere architettoniche. Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it

Fonte: Istituto Domus Mazziniana

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