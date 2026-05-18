Due uomini fermati con hashish a Livorno

Un 30enne è stato denunciato perché trovato in possesso con hashish nel centro di Livorno, parallelamente un livornese è stato trovato in possesso dello stesso stupefacente, acquistato probabilmente poco prima dal 30enne per uso personale. I carabinieri li hanno fermati durante un controllo di prevenzione contro la microcriminalità e la violenza.

Il 30enne extracomunitario, a seguito della perquisizione, è stato denunciato perché in possesso di 15 grammi di hashish, una quantità tale da rendere possibile lo spaccio. L’uomo aveva già dei precedenti. Parallelamente l'altro è stato trovato in possesso dello stesso stupefacente, acquistato probabilmente poco prima dal 30enne per uso personale, che per questo è stato segnalato alla Prefettura di Livorno.

I Carabinieri hanno anche controllato 55 persone e 32 veicoli in transito. Solo il conducente di una moto ha ricevuto una contravvenzione in quanto guidava senza casco e stava utilizzando il cellulare.