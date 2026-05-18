Elezioni comunali 2026 in Toscana: dove si vota e chi sono i candidati

Si vota in venti comuni in Toscana il 24 e 25 maggio. Arezzo, Pistoia, Prato e non solo andranno alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Andiamo a vedere, comune per comune, chi saranno i candidati e le candidate per la carica di sindaco. I comuni sono in ordine alfabetico.

Arezzo

Finisce il secondo mandato di Alessandro Ghinelli del centrodestra, a sfidarsi per la successione ben sei candidati. Il cdx ha scelto Marcello Comanducci, mentre il campo largo di csx più M5S punta su Vincenzo Ceccarelli. Egiziano Andreani è il candidato di Democrazia sovrana e popolare, Serena Marinelli di Alternativa Comune per una democrazia radicale, Michele Menchetti per Lista indipendente per Arezzo, infine cinque liste civiche sostengono Marco Donati. È previsto ballottaggio.

Calci

Massimiliano Ghimenti, ex sindaco calcesano, è ora in Consiglio regionale, quindi si torna alle urne. Tre le figure che si contenderanno la carica al turno unico delle elezioni del 24 e 25 maggio: Valentina Ricotta, sindaca facente funzioni in carica sostenuta dal centrosinistra unito, Elisa Maria Moracci per la lista civica Pro Calci e Valter Mignani, sostenuto dalla lista civica CalcInsieme.

Capraia Isola

A Capraia Isola, comune più piccolo della Regione, si vota dopo che è caduto il sindaco Lorenzo Renzi. Tre le liste presenti: quella dello stesso Renzi, che si ripresenta appoggiato da Obiettivo Capraia Nuove Energie, troviamo anche l'ex sindaca Maria Ida Bessi con Per Capraia, chiude il cerchio Fiamma Tricolore con Mauro Dorini.

Cascina

A Cascina, dove è previsto ballottaggio, Michelangelo Betti ha finito il primo mandato e corre per la ricandidatura sostenuto dal campo largo del centrosinistra. Il centrodestra schiera l'ex deputata Donatella Legnaioli. L'ex sindaco facente funzione Dario Rollo corre per la lista civica Valori e Impegno civico e dal partito Libertà è Democrazia. Il quarto candidato è Enrico Fiorini di Cascina Rossa, lista sostenuta da Potere al Popolo, Partito Comunista di Unità Popolare e la lista Cascina Bene Comune.

Coreglia Antelminelli

A Coreglia Antelminelli non è previsto ballottaggio, alle elezioni sarà sfida a due: Marco Remaschi, sindaco uscente per il csx, si presenta con Esperienza e competenza per Coreglia; dalla parte opposta Massimo Innocenzo Togneri con Insieme per Coreglia.

Fauglia

Alberto Lenzi, ex sindaco di Fauglia, è stato eletto in Regione ed è assessore, quindi si torna alle urne. Nel comune della provincia di Pisa, dove non è previsto ballottaggio, sono in tre a candidarsi. L'ex sindaco Carlo Carli per il centrosinistra, l'ex sindaco di Crespina Thomas D'Addona per la lista Insieme per Fauglia, il capogruppo dell'attuale centrodestra in consiglio Riccardo Froli.

Figline e Incisa Valdarno

A novembre 2025 il sindaco Valerio Pianigiani, appoggiato dal csx, si è dimesso. Si torna al voto (ed è previsto ballottaggio) con quattro candidati: il centrosinistra ha scelto l'ex vice del Csm David Ermini, mentre il fronte riformista è andato su Enrico Buoncompagni che ha l'appoggio di Casa Riformista; Enrico Venturi è appoggiato da FdI e Lega Salvini. Sara Bartoloni è sostenuta dalla lista Sinistra per l’Alternativa che ha nel logo i simboli di Pci, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo.

Lucignano

Nel comune dell'Aretino non c'è ballottaggio, si vota per la successione di Roberta Casini. Juri Sicuranza è il candidato del centrosinistra ed è stato per lungo tempoil vice di Casini. Matteo Ferracani, capogruppo dell'opposizione, si presenta con una lista che guarda al centrodestra.

Montignoso

Finisce l'era di Gianni Lorenzetti, sindaco sostenuto dal csx. Per il centrosinistra unito nel campo largo il candidato è Alberto Nardi Perna. Per il centrodestra ecco Uniti per Montignoso che sostiene la candidatura di Piergiuseppe Cagetti. Sia Cagetti sia Nardi Perna sono stati in maggioranza a Montignoso nelle giunte di Narciso Buffoni.

Orciano Pisano

Dopo i tre mandati di Giuliana Menci, civica di cdx, si vota in uno dei comuni più piccoli della provincia di Pisa. Tre i candidati: l'assessore Enrico Grechi per Uniti per Orciano, Alessandro Cecchi per Fiamma Tricolore e Raffaele Tortora per Progetto Popolare.

Pieve Fosciana

A Pieve Fosciana, piccolo comune della provincia di Lucca, si vota per la successione di Francesco Angelini, deceduto durante il suo terzo mandato. Luciano Angelini, diventato sindaco dopo la scomparsa di Francesco Angelini, è sostenuto dalla lista Uniti per Pieve Fosciana. Claudio Bertucci lo sfida con la lista Un’idea nuova per Pieve Fosciana.

Pistoia

Alessandro Tomasi è diventato mesi fa capogruppo dell'opposizione in Consiglio regionale, quindi si torna a votare a Pistoia. Anna Maria Celesti, attualmente sindaca facente funzione, sarà la candidata del centrodestra. Giovanni Capecchi è il nome proposto dal centrosinistra. Fabrizio Mancinelli, esponente di Pistoia Rossa, è il terzo candidato. È previsto ballottaggio.

Pontremoli

Nel comune più settentrionale della regione si torna a votare, non è previsto ballottaggio. Pier Camillo Cocchi, ex assessore, è il nome su cui punta il centrodestra. Elena Battaglia invece corre per il centrosinistra. Si vota anche perché Jacopo Maria Ferri, ex sindaco, è entrato in Consiglio regionale.

Prato

A Prato si torna a votare dopo che è decaduta Ilaria Bugetti del csx. Proprio il centrosinistra ha scelto un nome noto, sindaco già per due mandati: cinque liste del csx sostengono Matteo Biffoni. Tre liste del centrodestra invece hanno puntato su Gianluca Banchelli. Enrico Zanieri corre per Unità Popolare, Jonathan Targetti per L’Alternativa c’è, Claudio Belgiorno per la lista civica Claudio Belgiorno sindaco, infine Emilio Paradiso per Alleati per Prato – Civici. È previsto ballottaggio.

Sesto Fiorentino

Finita l'era Falchi, eletto in Consiglio regionale, Sesto Fiorentino torna al voto, è previsto ballottaggio. Daniele Brunori è in campo con la lista Via Nova, l'assessora uscente Beatrice Corsi corre con Ecolò e Sesto CollettivA, l'ex vice sindaco Alessandro Martini è candidato con Sesto Riformista sostenuta da Casa Riformista, Stefania Papa corre per il centrodestra unito, l'ex vice sindaco e assessore uscente Damiano Sforzi è il candidato che conta sull’appoggio della lista civica Per Sesto, Partito Democratico, AVS e Movimento 5 Stelle.

Sillano Giuncugnano

Nel comune della provincia di Lucca, che conta meno di mille abitanti, si sfidano tre liste. Francesca Panini guida Vivere Restare Diventare, Armando Giovannoni invece è con la lista Il cittadino, il territorio, lo sviluppo e Manuela Bruni corre per Fiamma Tricolore.

Sorano

A Sorano è caduto il sindaco Ugo Lotti e si torna a votare (non è previsto ballottaggio). Due le liste che si scontreranno: da una parte c’è l’ex sindaco Ugo Lotti con Insieme si riparte; dall’altra si presenta la lista Rinnovamento Comune che candida Barbara Belcari.

Uzzano

Non è previsto ballottaggio nel comune della Valdinievole, in provincia di Pistoia. Dino Cordio, primo cittadino uscente, è sostenuto dalle forze del centrosinistra, mentre Gregorio Stiavelli è candidato del centrodestra.

Viareggio

Si conclude il secondo mandato di Giorgio Del Ghingaro e a Viareggio, comune dove è previsto ballottaggio, si va alle urne. Per l'amministrazione uscente si presenta l'ex vice Sara Grilli, espulsa dal PD, che corre con una serie di civiche che guardano al centrodestra. Il PD assieme agli altri partiti del campo largo del centrosinistra punta su Federica Maineri. Corre come indipendente sostenuta da alcune civiche Marialina Marcucci. Paolo Annale è sostenuto dalla lista Partito Comunista Italiano, Salvatore Brunello Consorti corre con Viareggio Mare e Futuro, infine Christian Marcucci viene appoggiato dalla lista Viareggio e Torre del Lago “La Rinascita”.

Villafranca in Lunigiana

Nel comune della provincia di Massa-Carrara, dove non è previsto ballottaggio, il sindaco uscente Abramo Filippo Bellessi ci prova per un terzo mandato. Vincenzo Milazzo lo sfiderà con la lista Uniti per Villafranca.