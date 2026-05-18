Emergenza 2023, arrivano oltre 26mila euro al Comune di Empoli da fondi europei

Con riferimento all’evento Emergenza Alluvione Regione Toscana - OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023, la Commissione Europea - con decisione di esecuzione C(2024) 9255 final del 18 dicembre 2024, successivamente modificata dalla decisione di esecuzione C(2026) 1235 final del 4 marzo 2026, ha concesso all’Italia un contributo a valere sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea volto a finanziare operazioni essenziali di emergenza e recupero. Il totale del contributo è di 67.811.826 euro.

Si rende pertanto noto alla popolazione che gli interventi finanziati da Fondo Solidarietà dell’Unione Europea effettuati dal Comune di Empoli sono i seguenti:

- Sostituzione pompa e galleggiante del sistema di sollevamento delle acque reflue del sottopasso ferroviario di via dei Cappuccini, danneggiato dagli eventi alluvionali del 2 Novembre 2023.

Le lavorazioni eseguite sono: allestimento del cantiere con apposizione della segnaletica per il restringimento della carreggiata del sottopasso, con l’intervento di autospurgo per la pulizia completa del serbatoio. Una volta completata la pulizia è stata sostituita la pompa del circuito 1 con una nuova pompa marca Flyght in grado di sollevare grandi quantità di acqua e detriti, e sostituito il piede di aggancio su sistema slitta per pompa circuito 2.

Sono stati forniti ed installati 5 nuovi galleggianti per la gestione delle partenze e degli allarmi delle pompe e adeguato anche il quadro elettrico di comando alla nuova logica dei galleggianti.

Il costo sostenuto è pari a 18.519,60 euro IVA compresa ed è stato finanziato con risorse del FSUE.

- Pulizia strade, rimozione materiali strade, spurgo tombini e fognature, sacchi di sabbia ed interventi in emergenza.

Gli interventi sono stati i seguenti: chiusura sottopassi, pulizia griglie e posizionamento transenne, intervento per pulizia strada 429 zona Granaiolo, Via Sottopoggio, Via Monteboro; recupero, preparazione e sistemazione dei sacchi di sabbia.

Il costo sostenuto è pari a 7.729,23 euro IVA compresa ed è stato finanziato con risorse del FSUE

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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