Falsi finanzieri truffano hotel in tutta Italia: smantellata banda, 5 indagati

La Guardia di Finanza di Pisa ha smantellato una presunta organizzazione criminale specializzata in truffe ai danni di hotel e strutture ricettive in tutta Italia. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa e condotta dalla Compagnia di Pontedera, ha portato all’identificazione di cinque persone di nazionalità italiana.

Le indagini, supportate da immagini video e accertamenti bancari, hanno interessato strutture turistiche di 17 regioni italiane. Colpite in particolare strutture delle città di Pisa, Verona, Padova e Perugia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i componenti della banda contattavano telefonicamente gli alberghi fingendosi ispettori o ufficiali della Guardia di Finanza. Dopo aver richiesto preventivi per soggiorni, anche lunghi, fornivano recapiti falsamente riconducibili a uffici delle Fiamme Gialle.

Una volta confermata la prenotazione, i sedicenti finanzieri effettuavano pagamenti tramite carte di credito detenute illecitamente oppure utilizzando credenziali di home banking sottratte a ignari cittadini. Successivamente annullavano il soggiorno per presunti motivi di servizio, chiedendo il rimborso su conti o piattaforme differenti rispetto a quelle usate per il pagamento iniziale.

La truffa si concretizzava quando gli istituti bancari revocavano gli accrediti originari, non riconosciuti dai veri titolari delle carte. In questo modo gli hotel si ritrovavano ad aver effettuato rimborsi reali a fronte di pagamenti inesistenti.

Nel corso delle perquisizioni eseguite tra le province di Viterbo e Napoli, i finanzieri hanno sequestrato dispositivi informatici, carte di credito e altro materiale ritenuto utile alle indagini.

Gli indagati dovranno rispondere delle ipotesi di reato di truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio.