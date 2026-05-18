Festa della Repubblica, il programma della cerimonia a Empoli

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Martedì 2 giugno appuntamento al Cenacolo degli Agostiniani con la consegna della Costituzione ai nuovi cittadini italiani e il corteo per le strade con la banda del CAM

Martedì 2 giugno 2026 ricorre la Festa della Repubblica Italiana ma anche l’ottantesimo anniversario del voto alle donne. La città di Empoli si sta preparando e celebrerà questa ricorrenza insieme alle nuove cittadine e ai nuovi cittadini italiani che sono entrati a far parte della comunità empolese. A loro, sarà consegnata una copia della Carta Costituzionale durante la cerimonia istituzionale.

PROGRAMMA - Appuntamento alle 9.30 nella sala del Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri 15, Empoli). Lì si terranno gli interventi del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, della presidente del Consiglio comunale, Simona Cioni e sarà consegnata la copia della Costituzione Italiana. Presenti autorità civili e militari. Al termine, le strade cittadine saranno attraversate da un corteo accompagnato dalla banda del Centro Attività Musicali di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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