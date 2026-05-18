Furto con scasso all'ospedale Apuane: rubata la medaglia dell'onorificenza Pegaso d'oro

“E' un furto che ci addolora profondamente, per il significato che la medaglia del Pegaso d'oro aveva per l'intera Azienda e per tutte le operatrici e gli operatori della sanità apuana”.

Sono queste le prime parole di Giuliano Biselli, direttore dell'ospedale Apuane di Massa, a seguito del furto con scasso avvenuto intorno alle 23.30 di sabato scorso nella hall della struttura ospedaliera.

Sull’episodio interviene anche la direttrice generale Maria Letizia Casani: “Siamo profondamente colpiti e indignati da questo gesto che ferisce l'anima della nostra comunità sanitaria. Condivido l'amarezza espressa dal direttore dell’ospedale, che parla ovviamente a nome di tutto il personale di Massa Carrara, che ringrazio ancora per la disponibilità, l’impegno e l’attaccamento alle nostre strutture sanitarie. Rubare quel riconoscimento significa calpestare il ricordo di una stagione di dolore e di straordinaria solidarietà”.

La medaglia, che è stata assegnata all'ospedale di Massa a riconoscimento dello straordinario impegno degli operatori sanitario nel corso della pandemia da Covid-19, era posta in una teca di cristallo all''ingresso della struttura apuana.

La dinamica ricostruita al momento conferma la presenza di due individui entrati contemporaneamente nella struttura: uno si è rivolto alla portinaia e l'altro ha proseguito.

Dopo circa tre minuti la portinaia ha sentito un colpo provenire dall'atrio, i due individui sono quindi fuggiti dopo aver sottratto la medaglia.

Al di là delle responsabilità penali che ne deriveranno, resta l'amarezza per un gesto che offende fortemente l'impegno e il senso di sacrificio di tutto il personale sanitario

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