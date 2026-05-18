Giornata internazionale degli studi clinici: Aoup promuove un'iniziativa dedicata a ricerca, pazienti e innovazione

In occasione della Giornata internazionale degli studi clinici, che si celebra il 20 maggio, il Centro di Farmacologia clinica per la sperimentazione dei farmaci dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana promuove un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della ricerca clinica e del ruolo dei pazienti che vi partecipano attraverso un video divulgativo e la possibilità di visitare i locali dove si svolgono le varie attività del Centro.

L’iniziativa si collega all’evento nazionale “International Clinical Trial Day Italia” promosso da società scientifiche, istituzioni, gruppi di lavoro e realtà impegnate nella ricerca clinica, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul valore degli studi clinici e sul contributo che questi offrono al progresso della medicina e dell’assistenza sanitaria. (LINK - International Clinical Trial Day Italia).

Il Centro pisano attualmente è coinvolto nella conduzione di studi clinici in differenti aree della medicina specialistica e della ricerca traslazionale, con particolare interesse per le prime valutazioni nell’uomo (studi di Fase 1) di terapie avanzate e geniche per malattie congenite, immunoterapie e anticorpi bi- e trispecifici per tumori solidi ed ematologici, oltre a trattamenti innovativi in fase avanzata di sviluppo, diretti verso nuovi bersagli terapeutici in ambito reumatologico, dermatologico, endocrinologico/tiroideo e cardiovascolare.

"Siamo orgogliosi dell’attività che si svolge in questo centro dove la ricerca si coniuga quotidianamente alla sperimentazione clinica dei farmaci per il miglioramento dei percorsi assistenziali – commenta la direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere –. Nel celebrare la Giornata internazionale degli studi clinici, ribadiamo l'impegno dell'AOU Pisana nella promozione di una ricerca clinica rigorosa e etica, nata dai reali bisogni dei pazienti e caratterizzata da una profonda sinergia e collaborazione con il mondo accademico. Solo ascoltando e mettendo al centro la persona possiamo tradurre i risultati scientifici in pratiche cliniche efficaci, offrendo ai nostri assistiti le migliori opportunità terapeutiche e contribuendo al progresso della medicina".

La giornata rappresenta un’occasione per avvicinare cittadini e pazienti a un ambito spesso poco conosciuto, ma fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie e per il progresso della medicina. La sperimentazione clinica consente infatti di valutare sicurezza ed efficacia di trattamenti innovativi attraverso studi regolati da rigorosi standard scientifici, etici e normativi, con un costante monitoraggio della sicurezza dei partecipanti e della qualità dei dati raccolti.

Il valore della ricerca clinica non riguarda soltanto l’accesso precoce a terapie innovative, ma ha ricadute dirette anche sulla qualità dell’assistenza sanitaria, sulla crescita professionale del personale sanitario e sullo sviluppo del sistema salute. La presenza di centri attivi nella sperimentazione clinica favorisce infatti investimenti in innovazione, formazione di figure altamente specializzate, sviluppo di competenze avanzate e integrazione tra assistenza, università e ricerca traslazionale, con un impatto positivo anche sul territorio e sulla sostenibilità del sistema sanitario.

“Per l’occasione è stato ideato e realizzato un video divulgativo – spiega Giovanni Gori, responsabile Fasi 1 e Terapie avanzate del Centro di Farmacologia clinica per la sperimentazione dei farmaci - che nasce con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura della sperimentazione clinica e valorizzare il ruolo di tutti gli attori coinvolti: pazienti, volontari sani, professionisti sanitari, ricercatori, istituzioni e autorità regolatorie che ogni giorno contribuiscono, con responsabilità e competenza, al progresso della medicina e allo sviluppo di nuove opportunità di cura”.

L’iniziativa prevede inoltre la disponibilità del personale del Centro ad accompagnare pazienti e visitatori nei locali dove si svolgono le attività di sperimentazione clinica e a rispondere a domande, curiosità e richieste di approfondimento sulle attività di ricerca condotte nella struttura.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

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