Gruppo Kering, sciopero e manifestazione a Scandicci

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec chiedono il ritiro immediato dei licenziamenti annunciati nel Gruppo Kering e la tutela di tutti i posti di lavoro. Una vertenza che coinvolge lavoratrici e lavoratori di realtà centrali per il comparto moda e lusso, tra cui Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Ginori 1735, Brioni, Kering, Gt, Gpa, Garpe.

È necessario attivare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, individuare soluzioni alternative agli esuberi e aprire un confronto vero, preventivo e di Gruppo. La crisi non può essere scaricata sulle persone. Servono responsabilità, dialogo e strumenti concreti per difendere occupazione, competenze e futuro industriale. Il lavoro si tutela con scelte chiare, non con decisioni unilaterali.

Per sostenere queste richieste, mercoledì 20 maggio, in occasione della giornata di sciopero proclamato dalle segreterie nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil in tutte le aziende del Gruppo Kering, a Scandicci si svolgerà una manifestazione per dire no ai 54 esuberi annunciati in Alexander McQueen.

Il concentramento è fissato alle ore 9,30 davanti alla sede di Gucci (via don Lorenzo Perosi 6).

Alle 10 è prevista la partenza di un corteo che raggiungerà la sede di Kering (via Pantin 1) dove si svolgerà un presidio sindacale.