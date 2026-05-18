Il sorriso del 14enne disabile in gita con la classe: "È tornato contentissimo"

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Dopo lo sfogo della madre raccolto da gonews.it, si è risolta positivamente la vicenda del 14enne disabile in Valdelsa che aveva avuto difficoltà a recarsi in gita

Si sarebbe risolta 'con un sorriso' la vicenda del 14enne disabile in Valdelsa che aveva avuto alcune difficoltà a recarsi in gita con i compagni di scuola.

Qualche giorno fa, infatti, il ragazzo è riuscito ad andare in gita "ed è tornato contentissimo", come ci racconta la madre ringraziando gonews.it per "la visibilità che è stata data a questa vicenda": "Chi vive ogni giorno queste situazioni sa bene quanto siano difficili da affrontare il menefreghismo, la burocrazia e l’ignoranza che troppo spesso circondano la disabilità. La cosa importante è vedere la felicità di nostro figlio nel poter vivere questa esperienza insieme ai suoi compagni. La vita di famiglie che affrontano queste problematiche è già abbastanza complicata. Non vengono chiesti privilegi, ma soltanto diritti, rispetto e un po’ di umanità. Un grazie sincero per aver ascoltato questa storia e per aver aiutato un ragazzo a vivere una giornata che meritava come tutti gli altri".

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