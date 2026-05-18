'Le guerre iniziano nei laboratori', incendio di matrice anarchica a Pisa

Cronaca San Giuliano
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Un gruppo anarchico si è introdotto nel cantiere del polo scientifico-tecnologico della Sant'Anna di San Giuliano piazzando sei ordigni incendiari

Sei ordigni incendiari sono stati piazzati nel cantiere del nuovo Parco Scientifico-Tecnologico della Scuola Sant'Anna a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. L'episodio risalirebbe alla notte tra il 7 e l'8 aprile scorsi, quando un gruppo di anarchici si sarebbe introdotto nell'area dove è in corso la costruzione del futuro polo dedicato alla ricerca scientifica internazionale, posizionando sei ordigni incendiari per boicottare i lavori.

 

"Ogni guerra moderna inizia in un laboratorio”. Attacco incendiario contro il polo tecnologico dell’Istituto di Studi Superiori Sant’Anna (Pisa, 8 aprile 2026)
Ogni guerra moderna inizia in un laboratorio
La notte tra il 7 e l’ 8 aprile 6 ordigni incendiari sono stati posizionati su 4 mezzi pesanti e sulle centraline di due gru all’interno del cantiere per la costruzione di un tecno-polo dell’istituto di studi superiori Sant’Anna. Non è possibile conoscere gli effettivi danni causati vista la totale ignoranza da parte dei media a riguardo, certo danni ci sono stati potendo vedere le colonne di fumo ergersi in lontananza. Libertà per Alfredo Cospito e per tutti i prigionieri della guerra sociale", questa la rivendicazione degli attentatori.

 

L'azione è stata rivendicata attraverso un comunicato diffuso sui canali di area anarchica dove gli autori evidenziano la volontà di prendere di mira l'attività di studio e sviluppo tecnologico dell'Università.

Nella rivendicazione viene citato anche Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista condannato al regime del 41 bis per aver gambizzato nel 2012 l'ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori dalla caserma di Fossano nel 2006 .

Non ci sarebbero rilevanti danni alla strumentazione tecnologica e il cantiere non si è dovuto fermare per neanche un giorno. La Procura indaga sulla vicenda.

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