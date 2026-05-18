L'infanzia e il mistero delle origini di Leonardo Da Vinci: il libro di Claudio Cinelli protagonista a Castelfiorentino

Un romanzo storico ambientato nella prima metà del Quattrocento, in cui i protagonisti sono le persone che ebbero un ruolo importante nella vita del piccolo Leonardo Da Vinci. Questa la trama avvincente del libro di Claudio Cinelli "1458 – Lionardo – Il segreto dell’Assunzione", che sarà presentato nel giardino della Biblioteca Comunale "Vallesiana" venerdì 29 maggio (ore 17.00).

Alla serata, che sarà introdotta dall’assessore alla Cultura Franco Spina, sarà presente l’Autore e sono previste letture di Anna Dimaggio, Elisabetta Santini, Guido Magnani.

Il titolo del romanzo trae spunto da una data, il 15 agosto 1458 (data appunto dell’Assunzione), in cui per un singolare destino si ritrovano a Vinci alcune persone in qualche modo legate al piccolo Leonardo, che all’epoca ha solo sei anni. I nonni, Lucia e Antonio, i loro figli Francesco, Viola e Piero, la moglie di quest’ultimo Albiera, i servi della famiglia Da Vinci e Caterina, la madre. E poi altri che, consapevolmente o inconsapevolmente, contribuiranno a determinare il destino del bambino. Insomma, un giorno che scandisce il momento clou della riunione tra Leonardo e le sue radici lontane, dove tutto ebbe inizio.

"Ipotesi e presunte verità sulla nascita di Leonardo – osserva Claudio Cinelli – sono sempre state oggetto di dibattito e ancora oggi è il mistero a mantenerle vive. Questo romanzo ripercorre gli accadimenti storici, le guerre, i luoghi e di conseguenza i comportamenti umani, spesso diversi da quelli comunemente tramandati. Il 15 agosto 1458 un importante segreto viene rivelato, il segreto che riscrive la storia".

"Siamo ben lieti di ospitare la presentazione di questo libro – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – che ci invita a una rilettura stimolante sui primi anni di vita di Leonardo Da Vinci, lasciando trasparire ipotesi suggestive che ruotano intorno alle persone a lui legate, attraverso vincoli familiari e altre relazioni. Una serata che si inserisce nel nutrito calendario di iniziative per promuovere la pubblica lettura e anche per vivere il giardino della nostra biblioteca, un luogo accogliente per leggere, ascoltare, rilassarsi".

Claudio Cinelli è una vera autorità a livello internazionale del teatro di figura. Attore, regista, scenografo e drammaturgo, ha lavorato per cinquant’anni con gruppi storici del teatro di ricerca e sperimentazione, sia in ambito nazionale che estero. Questo è il suo primo romanzo.

In caso di maltempo, la presentazione del libro si terrà nel fondo antico della biblioteca.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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