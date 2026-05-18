'Lavoro e libertà, a 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin': iniziativa dello SPI Cgil a Empoli

Il 26 Maggio, alle ore 9.30, presso la Casa del Popolo di Ponte a Elsa, si svolgerà un’iniziativa che prende il nome di “Lavoro e libertà, a 100 anni dalla nascita di Bruno Trentin”, organizzata dallo SPI CGIL Firenze e dallo SPI CGIL Empolese “Bruno Trentin”.

Importante sindacalista e politico italiano, Trentin fu protagonista della Resistenza fin da giovanissimo nelle brigate partigiane Giustizia e Libertà. Dirigente della CGIL e segretario della FIOM, guidò poi la CGIL tra il 1988 e il 1994, diventando una delle figure centrali del sindacalismo italiano del dopoguerra. Fu anche parlamentare del PCI ed eurodeputato dei Democratici di Sinistra

L’evento verrà introdotto da Stefano Bartolini, Fondazione Valore Lavoro-Archivio Storico CGIL Toscana. La tavola rotonda sarà composta da: Bernardo Marasco, Segretario Generale CDLM Firenze, Sergio Cofferati, Segretario Generale CGIL 1994-2002 e Tania Sacchetti, Segretaria Generale SPI CGIL. A moderare l’evento sarà Alessio Gramolati, Segretario Generale SPI CGIL Toscana. , mentre a portare i saluti saranno: Silvano Pini, Segretario SPI CGIL Empolese “Bruno Trentin”, Alessio Mantellassi, Sindaco di Empoli, Santi Bertuccio, Presidente Territoriale AUSER e Mario Batistini, Segretario Generale SPI CGIL Firenze.

Notizie correlate