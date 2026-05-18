'Le Università per Giulio Regeni': all'Università di Firenze proiezione speciale del documentario sul giovane ricercatore

Oltre duecento fra studentesse, studenti, docenti e tecnici amministrativi dell’Università di Firenze hanno assistito questo pomeriggio al Campus delle Scienze sociali di Novoli alla proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni.

L’evento è stato organizzato dall’Università di Firenze nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni”, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha coinvolto 76 università italiane in due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca, a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore (programma completo degli eventi).

“A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci che ha aperto l’incontro – l’Ateneo fiorentino rinnova il proprio impegno nella difesa della libertà di ricerca, valore fondante dell'autonomia accademica. Questo incontro rappresenta non solo un momento di memoria, ma soprattutto un’occasione per riflettere sul ruolo dell’università come spazio di conoscenza libera, critica e indipendente. Ricordare Giulio significa riaffermare con forza il diritto di ogni ricercatore a svolgere il proprio lavoro senza paura”.

L’assessora Cristina Manetti ha portato il saluto istituzionale della Regione Toscana e del Comune di Firenze, un saluto è stato portato anche da Silvana Sciarra, ex presidente della Corte costituzionale e professoressa emerita Unifi di Diritto del lavoro.

Dopo i video introduttivi con gli interventi dei genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, dell’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini e del regista Simone Manetti, è stato proiettato il documentario.

A seguire, si è tenuto un dibattito con i docenti dell’Ateneo Luca Bravi (Storia della pedagogia e dell’educazione) e Deborah Russo (Diritto internazionale). L’incontro è stato moderato da Chiara Brilli, direttrice di Controradio.

L’iniziativa “Le Università per Giulio Regeni” è sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo ETS, in collaborazione con Fandango e Ganesh Produzioni.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa