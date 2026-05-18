Sicurezza a Firenze, Lega: "Più strumenti e tutele per la Polizia Municipale"

Lega Firenze interviene sul tema della sicurezza nel capoluogo toscano con una nota firmata dall'On. Tiziana Nisini, Commissario della Lega Firenze, insieme a Guglielmo Mossuto, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Jacopo Lotti, responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza del partito, e Gemma Peri, coordinatrice regionale della Lega Giovani Toscana. Nel documento vengono rilanciate alcune proposte proposte legate al potenziamento della Polizia Municipale e della videosorveglianza cittadina. Il partito, dopo le segnalazioni ricevute attraverso l’iniziativa 'Lega-ti a Firenze', chiede tra le altre cose una maggiore dotazione di strumenti per gli agenti, investimenti tecnologici sulle telecamere urbane e iniziative contro microcriminalità e baby gang.

La nota integrale

"La nostra iniziativa 'Lega-ti a Firenze' che prevede la possibilità da parte dei cittadini d'indicarci problematiche e disagi, tramite un numero whatsapp a loro dedicato(‪348-9059096)è stata accolta con interesse dai fiorentini che ci hanno inondato di messaggi. Una delle segnalazioni maggiormente ricorrenti riguarda la questione sicurezza e quindi abbiamo voluto approfondire la delicata tematica.

È, purtroppo, risaputo come il capoluogo regionale sia nelle primissime posizioni a livello nazionale per quanto concerne l'indice di criminalità, con alcune aree, definite come "rosse" particolarmente critiche. In linea con il Decreto Sicurezza e con la recente Riforma della Polizia Locale, chiediamo, pertanto, che in città vengano adottate le seguenti misure: valorizzare l'esperienza operativa degli agenti della Municipale, rafforzandone la sicurezza personale con la dotazione di taser, strumenti difensivi e fortemente deterrenti e bodycam, ovvero dispositivi di videosorveglianza facilmente indossabili dagli agenti. Conferire, poi, maggiore tutela legale e copertura assicurativa per chi indossa la divisa. Promuovere sempre più il coordinamento della Polizia Locale con le altre Forze di Polizia.

Puntare ad una maggiore formazione degli agenti, anche avvalendosi di risorse qualificate esterne come criminalisti e criminologi. Oltre a ciò, riteniamo che debba essere posta la massima attenzione sulla videosorveglianza cittadina. A tal proposito, occorrono telecamere con migliore risoluzione delle immagini. Molte di queste, presenti a Firenze, non offrono, infatti, video utilizzabili per il riconoscimento facciale di coloro che commettono crimini. Quindi, è necessaria una modernizzazione tecnologica per fronteggiare al meglio la delinquenza presente in città. Non secondario, pure l'aspetto legato al mondo giovanile e la microcriminalità. In tal senso, ci muoveremo, dunque, per rapportarci, tramite la Lega Giovani, con i tanti ragazzi che chiedono, giustamente, di combattere le famigerate baby-gang ed il grave fenomeno dei maranza. Insomma, la sicurezza è, per noi, da sempre, un argomento prioritario ed anche per mezzo di specifici atti consiliari, cercheremo di pungolare l'amministrazione comunale, affinché i fiorentini possano vivere con più serenità la loro naturale e quotidiana frequentazione delle varie zone della città".

Fonte: Lega Firenze

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