Leggenda festival Empoli: in partenza la nona edizione tra libri, spettacoli e laboratori

67 eventi, 103 classi coinvolte: si entra nel vivo della settimana dedicata alla lettura, all’ascolto, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e ragazze ma anche per gli adulti con gli incontri serali aperti al pubblico. La nona edizione di "Leggenda festival" è alle porte, da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026: la città di Empoli si accenderà di nuove ‘Luci’ in molti luoghi tutti da scoprire e vivere.

Anche quest’anno il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura, il patrocinio Rai Toscana e la media partnership Rai Radio Kids.

Tantissime le proposte per la sezione "lettura": da autrici e autori ad illustratrici e illustratori, da storie contemporanee a storie da riscoprire e ricordare, da temi importanti come la pace sognata da chi vive la guerra a racconti più leggeri e atmosfere più fantasiose, da incontri con chi scrive a laboratori con chi disegna. Tra gli ospiti presenti: Alessandro Barbaglia, Nicoletta Bortolotti, Azzurra D'Agostino, Simone Frasca, Nicoletta Gramantieri, Angelo Mozzillo, Teresa Porcella, Lorenzo Sangiò, Anna Sarfatti, Giorgio Scaramuzzino, Nello Trocchia e tanti altri.

Tante, variegate e imperdibili anche le proposte della sezione "ascolto", tra spettacoli in teatro e per le vie del centro, parate comiche, installazioni e giochi teatrali, laboratori e performance urbane.

Non mancano nemmeno le iniziative proposte dalle associazioni del territorio, frutto del dialogo e della collaborazione tra amministrazione e realtà del terzo settore.

Sul sito del festival www.leggendafestival.it è possibile scoprire e scaricare il programma completo degli appuntamenti rivolti al pubblico. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Solo alcuni eventi sono su prenotazione. Ricordiamo che la prenotazione è a nome della bambina o del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore.

LE NOVITÀ DELLA IX EDIZIONE - Si chiama Teatromerenda e si legge appuntamento speciale per giocare con il teatro in compagnia dei personaggi delle fiabe che si raccontano tra un boccone e l'altro! Nel salotto buono della città, piazza Farinata degli Uberti, il momento della merenda, offerta da Unicoop Firenze, diventa spettacolare grazie all'animazione a cura di Rossella Parrucci!

L’altra bella novità sono i quattro incontri serali aperti a tutti in piazza Farinata degli Uberti, ‘Luci sul festival’, per far luce su temi importanti. Il calendario: 21 maggio, alle 18.30, Marco Malvaldi con Scimmia sapiens (Bompiani, 2026) sull'intelligenza artificiale e su quella umana; 22 maggio, alle 18.30, Alex Corlazzoli con La pubblica (d)istruzione (PaperFIRST, 2026), parlerà degli aspetti bui della Scuola. Alle 21.30, Carlo Greppi con Le scarpe di Lorenzo – Storia dell'uomo che salvò Primo Levi (Rizzoli, 2025), per mettere in luce la forza dell'umanità sul buio dell'odio.

Il 23 maggio, alle 21.30, Luci sulla Resistenza e sulle scelte individuali che, tutte insieme, fanno la Storia con Nicoletta Verna e L'inverno delle stelle (Rizzoli, 2025).

Dalle ‘Luci sul festival’ alle mostre leggendarie. Dal 16 al 24 maggio 2026, un ciclo di mostre ha unito e unirà i due festival del maggio empolese, Leggenda e Ludicomix che si è appena concluso lo scorso fine settimana. Oltre 300 illustrazioni prenderanno per mano il pubblico e lo accompagneranno in un'esperienza immersiva, dove l’arte visiva incontra la narrativa, il fumetto e il gioco. I protagonisti: Lorenzo Sangiò, Gaia Stella, Simone Frasca, Paolo Proietti.

Quattro visioni diverse, un unico filo conduttore. Saranno le immagini a raccontare, emozionare e farvi viaggiare. E negli stessi spazi ci saranno anche due mostre collaterali: Luci sul Mediterraneo – una flotta di barchette di carta per riflettere su migrazione e solidarietà - e La biblioteca degli Sketchbook – dove errore e bellezza convivono naturalmente -.

L’intera esposizione sarà visitabile a Palazzo Leggenda, dal 21 al 24 maggio 2026, in orario dalle 10 alle 18, ingresso libero.

CANTIERE SCUOLA - Il Chiostro degli Agostiniani si apre alle scuole! Per valorizzare i percorsi dedicati a Leggenda, gli Istituto Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, Santissima Annunziata e Calasanzio esporranno gli elaborati realizzati dalle classi durante l'anno scolastico, in uno spazio aperto a tutti e reso ancora più vivo da giochi divertenti e laboratori creativi. Da non perdere!

IL NIDO DEI NIDI - Largo della Resistenza, nei giorni 23 maggio e 24 maggio, ingresso libero, senza prenotazione. In programma ci saranno molte iniziative per bambine e bambini da 1 a 6 anni. Questo spazio è a cura dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati di Empoli. La mostra sul progetto continuità nido-scuola infanzia rimarrà aperta sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

PER PRENOTARSI - Le bibliotecarie e i bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. È sufficiente scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, venire a Palazzo Leggenda o telefonare al numero 0571 757873 nei seguenti orari: martedì 9-13, mercoledì 15-19, giovedì 9-13 e 15-19, venerdì 15-19 e sabato 9-13 e 15-19.

INFORMAZIONI – Per eventuali richieste di informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca Palazzo Leggenda al numero 0571757873.

AVVISO – In occasione di "Leggenda festival", le sale studio saranno chiuse da mercoledì 20 fino a lunedì 25 maggio 2026 alle 14, per permettere lo svolgimento di Leggenda. La Biblioteca Fucini e Palazzo Leggenda saranno aperti anche domenica 24 maggio in orario 9.30-13 e 15-18.30. Sono garantiti i servizi di prestito e restituzione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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