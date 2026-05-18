Leggenda festival Empoli: in partenza la nona edizione tra libri, spettacoli e laboratori

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Leggenda Festival Empoli
Illustrazione di Lorenzo Sangiò

Per quattro giorni, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, la città si riempie di autori e autrici, storie per i più piccoli, per i giovani ma anche incontri serali per tutta la cittadinanza

67 eventi, 103 classi coinvolte: si entra nel vivo della settimana dedicata alla lettura, all’ascolto, alle storie per bambine, bambini, ragazzi e ragazze ma anche per gli adulti con gli incontri serali aperti al pubblico. La nona edizione di "Leggenda festival" è alle porte, da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026: la città di Empoli si accenderà di nuove ‘Luci’ in molti luoghi tutti da scoprire e vivere.

Anche quest’anno il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura, il patrocinio Rai Toscana e la media partnership Rai Radio Kids.

Tantissime le proposte per la sezione "lettura": da autrici e autori ad illustratrici e illustratori, da storie contemporanee a storie da riscoprire e ricordare, da temi importanti come la pace sognata da chi vive la guerra a racconti più leggeri e atmosfere più fantasiose, da incontri con chi scrive a laboratori con chi disegna. Tra gli ospiti presenti: Alessandro Barbaglia, Nicoletta Bortolotti, Azzurra D'Agostino, Simone Frasca, Nicoletta Gramantieri, Angelo Mozzillo, Teresa Porcella, Lorenzo Sangiò, Anna Sarfatti, Giorgio Scaramuzzino, Nello Trocchia e tanti altri.

Tante, variegate e imperdibili anche le proposte della sezione "ascolto", tra spettacoli in teatro e per le vie del centro, parate comiche, installazioni e giochi teatrali, laboratori e performance urbane.

Non mancano nemmeno le iniziative proposte dalle associazioni del territorio, frutto del dialogo e della collaborazione tra amministrazione e realtà del terzo settore.

Sul sito del festival www.leggendafestival.it è possibile scoprire e scaricare il programma completo degli appuntamenti rivolti al pubblico. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Solo alcuni eventi sono su prenotazione. Ricordiamo che la prenotazione è a nome della bambina o del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore.

LE NOVITÀ DELLA IX EDIZIONE - Si chiama Teatromerenda e si legge appuntamento speciale per giocare con il teatro in compagnia dei personaggi delle fiabe che si raccontano tra un boccone e l'altro! Nel salotto buono della città, piazza Farinata degli Uberti, il momento della merenda, offerta da Unicoop Firenze, diventa spettacolare grazie all'animazione a cura di Rossella Parrucci!

L’altra bella novità sono i quattro incontri serali aperti a tutti in piazza Farinata degli Uberti, ‘Luci sul festival’, per far luce su temi importanti. Il calendario: 21 maggio, alle 18.30, Marco Malvaldi con Scimmia sapiens (Bompiani, 2026) sull'intelligenza artificiale e su quella umana; 22 maggio, alle 18.30, Alex Corlazzoli con La pubblica (d)istruzione (PaperFIRST, 2026), parlerà degli aspetti bui della Scuola. Alle 21.30, Carlo Greppi con Le scarpe di Lorenzo – Storia dell'uomo che salvò Primo Levi (Rizzoli, 2025), per mettere in luce la forza dell'umanità sul buio dell'odio.

Il 23 maggio, alle 21.30, Luci sulla Resistenza e sulle scelte individuali che, tutte insieme, fanno la Storia con Nicoletta Verna e L'inverno delle stelle (Rizzoli, 2025).

Dalle ‘Luci sul festival’ alle mostre leggendarie. Dal 16 al 24 maggio 2026, un ciclo di mostre ha unito e unirà i due festival del maggio empolese, Leggenda e Ludicomix che si è appena concluso lo scorso fine settimana. Oltre 300 illustrazioni prenderanno per mano il pubblico e lo accompagneranno in un'esperienza immersiva, dove l’arte visiva incontra la narrativa, il fumetto e il gioco. I protagonisti: Lorenzo Sangiò, Gaia Stella, Simone Frasca, Paolo Proietti.

Quattro visioni diverse, un unico filo conduttore. Saranno le immagini a raccontare, emozionare e farvi viaggiare. E negli stessi spazi ci saranno anche due mostre collaterali: Luci sul Mediterraneo – una flotta di barchette di carta per riflettere su migrazione e solidarietà - e La biblioteca degli Sketchbook – dove errore e bellezza convivono naturalmente -.

L’intera esposizione sarà visitabile a Palazzo Leggenda, dal 21 al 24 maggio 2026, in orario dalle 10 alle 18, ingresso libero.

CANTIERE SCUOLA - Il Chiostro degli Agostiniani si apre alle scuole! Per valorizzare i percorsi dedicati a Leggenda, gli Istituto Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, Santissima Annunziata e Calasanzio esporranno gli elaborati realizzati dalle classi durante l'anno scolastico, in uno spazio aperto a tutti e reso ancora più vivo da giochi divertenti e laboratori creativi. Da non perdere!

IL NIDO DEI NIDI - Largo della Resistenza, nei giorni 23 maggio e 24 maggio, ingresso libero, senza prenotazione. In programma ci saranno molte iniziative per bambine e bambini da 1 a 6 anni. Questo spazio è a cura dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati di Empoli. La mostra sul progetto continuità nido-scuola infanzia rimarrà aperta sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

PER PRENOTARSI - Le bibliotecarie e i bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. È sufficiente scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, venire a Palazzo Leggenda o telefonare al numero 0571 757873 nei seguenti orari: martedì 9-13, mercoledì 15-19, giovedì 9-13 e 15-19, venerdì 15-19 e sabato 9-13 e 15-19.

INFORMAZIONI – Per eventuali richieste di informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, le pagine Facebook e Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca Palazzo Leggenda al numero 0571757873.

AVVISO – In occasione di "Leggenda festival", le sale studio saranno chiuse da mercoledì 20 fino a lunedì 25 maggio 2026 alle 14, per permettere lo svolgimento di Leggenda. La Biblioteca Fucini e Palazzo Leggenda saranno aperti anche domenica 24 maggio in orario 9.30-13 e 15-18.30. Sono garantiti i servizi di prestito e restituzione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Cultura
15 Maggio 2026

L'opera "Sogni" di Agnese Galiotto sul sipario dell'ex cinema La Perla di Empoli

È pronta per essere realizzata l'opera Sogni di Agnese Galiotto, l'artista che è stata scelta per la città di Empoli all'interno del WONDERFUL! Art Research Program 2nd edition – Maria [...]

Empoli
Cultura
14 Maggio 2026

Torna 'Vernacolo al Torrione': otto spettacoli nel giardino di Santa Brigida

Otto spettacoli nella bellezza naturale del giardino del Torrione di Santa Brigida (via delle Antiche Mura, 7). A grande richiesta torna il teatro a chilometro zero fatto per riscoprire la lingua alle origini [...]

Santa Maria a Monte
Cultura
13 Maggio 2026

Teatro Comunale di Santa Maria Monte va in scena 'Bella Addormentata?'

La rassegna Il Baule dei sogni propone sabato 16 maggio al Teatro comunale di Santa Maria a Monte lo spettacolo Bella addormentata? una produzione di Proscenio Teatro con Roberto Rossetti e Simona Ripari. Il Teatro è un Museo [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina