Bilancio positivo per Ludicomix 2026, la fiera del fumetto empolese

Nonostante il sabato dal meteo incerto ma con una domenica assolata, la kermesse “Ludicomix” ha fatto il pienone! Molto bene la scelta di coinvolgere più luoghi della città, gli affezionati del genere non si son fatti attendere e hanno riempito gli spazi della manifestazione. Si tratta di un appuntamento di richiamo per coloro che amano il fumetto, il fantasy, il gioco in tutte le sue ‘forme’, la divulgazione, illustrazioni, i creators ma anche l’arte e l’artigianato. E conclusa questa ventunesima edizione, l’associazione Ludicomix sta già pensando al futuro.

Il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi è intervenuto, tra l’altro, all’incontro di divulgazione Edutainment&Social e ha dichiarato al termine della manifestazione: "Ludicomix ha visto ancora una volta la città affollata di cosplayer e appassionati del gaming, oltre a tante famiglie. Anche quest'anno la manifestazione ha saputo parlare a tanti tipi diversi di visitatori, dalle famiglie ai collezionisti. Sono stati dei giorni veramente ricchi di attività e che abbiamo potuto vivere appieno anche grazie al meteo. Vogliamo portare avanti il rapporto con le tante realtà associative perché è questo il segreto che rende Empoli una vera comunità, e quindi grazie anche a Scomodo, a DesTEENazione, a Palazzo Leggenda e a tutti gli attori. Maggio a Empoli è ancora ricco di sorprese con Leggenda Festival da giovedì prossimo, vi aspettiamo".

“Visto il successo della formula di quest'anno, iniziamo a lavorare a Ludicomix 2027 allargando la partecipazione dell’associativo e educativo della città – ha affermato l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi -. Perché, come scrive Friedrich Schiller nelle Lettere sull'educazione estetica: l'uomo è completamente uomo solo quando gioca”.

Infine, il presidente dell’associazione Ludicomix, Tommaso Alderighi ha aggiunto: “Siamo molto felici che anche in questa edizione arriviamo alle 15mila presenze in città, le aree a biglietto e quelle libere hanno avuto flussi continui specialmente nella giornata di domenica, complice il bel tempo. Ringraziamo Le Vanvere per la collaborazione e le proposte che andranno avanti fino alla fine di maggio, insieme con Leggenda a Palazzo Leggenda e in giro per tutta la città, Scomodo per avere ospitato il gioco da tavolo, il Cam per lo splendido concerto in piazza Farinata degli Uberti la sera del sabato e DesTEENazione per tutti i workshop che ha ospitato. È stata un’edizione molto bella”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa