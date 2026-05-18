Il Meyer si fa magenta per le malattie eosinofile

Sanità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Meyer si illumina di magenta, un colore raro poco consueto per simboleggiare della patologie, come quelle eosinofile, che pur essendo considerate rare, sono in costante crescita nella popolazione, anche pediatrica. Maggio è il mese dedicato alla sensibilizzazione su queste malattie che possono essere molto invalidanti per la vita dei piccoli pazienti. A lanciare la campagna è l’associazione ESEO e lo scopo è quello sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e l’importanza di una diagnosi precoce e il Meyer ha aderito all’iniziativa anche grazie alla collaborazione della Fondazione Meyer.

Le patologie eosinofile sono un gruppo di malattie caratterizzate dall'accumulo anomalo di eosinofili (un tipo di globuli bianchi) in tessuti o organi specifici. Guidate da alterazioni del sistema immunitario (anche su base allergica), possono scatenare infiammazione cronica, un danno ai tessuti e alterazioni funzionali.

Una delle forme cliniche più comuni è l’esofagite eosinofila, una malattia infiammatoria cronica localizzata nell'esofago: tra i sintomi più caratteristici, la disfagia (difficoltà a deglutire), senso di blocco del cibo, dolore toracico e rigurgito. L’incidenza è di 10 casi su 100.000, vi è però un sensibile aumento di nuove diagnosi negli ultimi anni. I pazienti più spesso colpiti sono di sesso maschile, in età preadolescenziale-adolescenziale (l’età media alla diagnosi si aggira intorno ai dieci anni), ma può colpire pazienti di tutte le età e di ambo i sessi. Si tratta di una infiammazione cronica, ma grazie anche a una corretta gestione, si può ottenere una scomparsa dei sintomi.

Presso l’AOU Meyer Irccs è attiva la Gastroenterologia pediatrica di riferimento regionale: qui uno staff di professionisti segue seguite le malattie eosinofile del tratto gastroenterico. È attivo un ambulatorio multidisciplinare che viene condotto congiuntamente dai medici della Gastroenterologa e dell’Allergologia e le dietiste. Poiché si tratta di una patologia cronica, sono stati attivati anche programmi di transizione con Centri di Gastroenterologia dell’adulto.

Fonte: Meyer - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Sanità
16 Maggio 2026

LILT Firenze: 1500 visite fatte in un anno contro il tumore della pelle

Sono stati 1.511 i controlli dermatologici effettuati nel 2025 da Lilt Firenze nell'ambulatorio dedicato al melanoma e agli altri tumori cutanei (ospitato nei locali della Misericordia di Badia a Ripoli) e nelle [...]

Firenze
Attualità
15 Maggio 2026

Prima Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico, l'Ausl Toscana centro rinnova il proprio impegno

In occasione della prima Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming), istituita per il 16 maggio, l’Azienda USL Toscana centro riafferma il proprio impegno nella promozione del benessere psicofisico e nella [...]

Firenze
Sanità
14 Maggio 2026

All'Università di Firenze nuove strumentazioni che svelano i segreti delle cellule

Fondazione CR Firenze dona due strumentazioni di ultima generazione per l’analisi delle cellule al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze. Si tratta di due [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina