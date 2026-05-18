Fermano l'auto sulla folla a Modena, Cortona li invita per un riconoscimento ufficiale

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha annunciato l'intenzione di conferire un riconoscimento ufficiale ai tre cittadini che sono intervenuti a Modena durante un episodio in cui un 31enne ha investito la folla con un'auto, provocando il ferimento di dieci persone

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, Luca Signorelli e un padre e figlio di origine egiziana sono riusciti a fermare l'aggressore, impedendogli di continuare l'azione e contribuendo a mettere in sicurezza l'area. Un gesto che Meoni ha definito di grande valore civico, simbolo di una società che rifiuta la violenza.

L'amministrazione comunale cortonese intende quindi invitarli in città nei prossimi giorni per una cerimonia pubblica di ringraziamento.

Notizie correlate