Fermano l'auto sulla folla a Modena, Cortona li invita per un riconoscimento ufficiale

Cronaca Cortona
Condividi su:
Leggi su mobile

Il sindaco Meoni annuncia un riconoscimento per i tre cittadini che hanno bloccato l'aggressore

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha annunciato l'intenzione di conferire un riconoscimento ufficiale ai tre cittadini che sono intervenuti a Modena durante un episodio in cui un 31enne ha investito la folla con un'auto, provocando il ferimento di dieci persone

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, Luca Signorelli e un padre e figlio di origine egiziana sono riusciti a fermare l'aggressore, impedendogli di continuare l'azione e contribuendo a mettere in sicurezza l'area. Un gesto che Meoni ha definito di grande valore civico, simbolo di una società che rifiuta la violenza.

L'amministrazione comunale cortonese intende quindi invitarli in città nei prossimi giorni per una cerimonia pubblica di ringraziamento.

Notizie correlate

Cortona
Cronaca
17 Aprile 2026

Rubano cosmetici e aspirapolveri per 4500 euro: 2 arresti a Cortona

I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due cittadini di origine rumena, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato. L'operazione è scattata lungo la strada regionale 71, dove i [...]

Cortona
Cronaca
14 Marzo 2026

Fermata alla stazione, ha ovuli di cocaina e eroina: arrestata

I carabinieri di Cortona hanno arrestato una 30enne di origini nigeriane, ma residente in provincia di Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata [...]

Cortona
Cronaca
2 Marzo 2026

Fiamme in un negozio di Camucia: evacuate le case vicine

Paura nel pomeriggio a Camucia, frazione del comune di Cortona, in provincia di Arezzo, dove un incendio è divampato all’interno di un’attività commerciale situata in piazzale Europa. Il rogo si [...]



Tutte le notizie di Cortona

<< Indietro

torna a inizio pagina