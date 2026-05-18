Nasce il progetto per un nuovo ambulatorio di prossimità a Vinci

Un nuovo punto sanitario di prossimità nascerà nei locali del Circolo Arci di Vitolini. Il sindaco di Vinci Daniele Vanni, Alessandro Bonci, coordinatore AFT Vinci-Limite-Montelupo, e Paolo Bruni, governatore della Misericordia di Vinci hanno effettuato un sopralluogo.

“È una risposta attesa e richiesta da tanti cittadini, soprattutto dalle persone anziane e da chi vive maggiori difficoltà negli spostamenti - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Oggi quella richiesta prende finalmente forma. L’ambulatorio aprirà nel mese di giugno e sarà attivo 3 giorni a settimana, rappresentando un presidio concreto e stabile per tutta la frazione.

Portare i servizi essenziali più vicino alle persone significa costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale. Continuiamo a lavorare perché anche le frazioni abbiano risposte concrete e servizi di qualità”.

È il nuovo progetto patrocinato dal Comune di Vinci e curato in collaborazione da Sicomor ets e Misericordia di Vinci, con lo scopo di intercettare alcuni bisogni di territorio e comunità, andando incontro al progressivo aumento della popolazione anziana, contrastando le difficoltà di spostamento verso centri più popolosi, come Vinci capoluogo ed Empoli, o le fragilità sociali.

Il punto sanitario di Vitolini mira a diventare un presidio di medicina generale con prestazioni di base, servizi di controllo delle patologie croniche, servizi di vaccinazione e prevenzione, nonché uno sportello amministrativo sanitario, dove poter contare su un CUP per la gestione delle prenotazioni sanitarie, un punto informativo per l'attivazione dello SPID sanitario o il reperimento di informazioni sui percorsi forniti dalla Asl.

L'ambulatorio sarà sotto la coordinazione sanitaria di Sicomor ets: si occuperà quindi della programmazione delle attività mediche e della supervisione clinica con i propri professionisti. A Sicomor ets si affiancherà la Misericordia di Vinci, che si occuperà del trasporto sanitario e del supporto amministrativo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa