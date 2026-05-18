Verso il Palio di Fucecchio, il commento video di gonews.it

Il Palio di Fucecchio si avvicina. Si sono conclusi il torneo di calcetto e il Palio in Gioco, ma la quarantacinquesima edizione entra nel vivo, le dodici contrade si stanno preparando per una settimana da urlo.

Gianmarco Lotti e l'esperto Maurizio Ciampalini hanno fatto la prima diretta targata gonews in vista del Palio del 24 maggio e hanno analizzato la situazione, anche grazie al contributo della sindaca di Fucecchio Emma Donnini.

Di seguito il video della prima diretta. Il prossimo appuntamento è giovedì 21 maggio dalle 19 circa sulle pagine Facebook e Youtube di gonews.it.