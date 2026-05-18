"Nessun aumento delle tariffe e nessuna stretta sulla sosta, ma una riorganizzazione mirata per migliorare la fruibilità dei parcheggi, soprattutto nelle aree più vicine al centro storico". È quanto dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi in merito alla polemica sorta negli scorsi giorni riguardo ai parcheggi in centro storico, chiarendo che "le tariffe restano quelle già in vigore".

Lega San Miniato in una nota aveva criticato la nuova normativa - a loro dire "complessa" - che disciplina i parcheggi a pagamento nel centro storico. Ciò che contestano è il fatto che "ogni strada o piazza ha la sua tariffa specifica, gli intervalli giornalieri esenti da tariffa variano da strada a strada, gli abbonamenti sono diversi a seconda degli utenti i quali acquisiscono un diritto di sosta che varia a seconda del soggetto abbonato". Inoltre, contestano la decisione di prevedere "il diritto di sosta gratuito in ogni via o piazza al Sindaco, Assessori e Presidente del consiglio comunale", sottolineando che la retribuzione mensile degli amministratori comunali fosse sufficiente a non giustificare tale agevolazione.

Sulla polemica mossa dalla Lega rispondono i due amministratori, illustrando le novità introdotte dalla normativa e chiarendo i due punti contestati: "Le novità riguardano tutte le piazze del centro storico, tranne Piazza del Popolo, dove i residenti possono parcheggiare negli stalli blu, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20, senza pagare, mentre nella centralissima Piazza del Popolo si vuole incentivare la rotazione dei veicoli, dato che in quest'area è fondamentale garantire disponibilità per cittadini, utenti e clienti delle attività commerciali. In alcune aree sono invece previsti un incremento tariffario dopo la terza ora o limiti massimi di sosta di un’ora, proprio per evitare occupazioni prolungate degli stalli. Diversa la situazione nei parcheggi più periferici, destinati invece a una sosta di lunga durata".

Per quanto riguarda le agevolazioni per amministratori e consiglieri, "nessuna novità", spiegano: "Si tratta di disposizioni necessarie per consentire lo svolgimento del mandato istituzionale. Sindaco, assessori e presidente del consiglio hanno sempre avuto questa possibilità, mentre la novità è l'introduzione di questa agevolazione anche per i consiglieri, dato che utilizzano mezzi propri e non dell’ente; così, quando si spostano per ragioni istituzionali, anche loro possono usufruire della gratuità della sosta in specifiche aree".

Giglioli e Bonaccorsi chiudono annunciando che sarà prevista l'installazione di segnaletica esplicativa in ogni parcheggio, per rendere immediatamente chiare le modalità di utilizzo. "Si stanno diffondendo informazioni non corrette. Non abbiamo aumentato le tariffe né introdotto misure punitive. Abbiamo invece lavorato per rendere più efficiente il sistema della sosta, favorendo la rotazione nei punti più strategici della città. È una scelta che guarda alla vivibilità del centro storico e al sostegno delle attività economiche. Anche sulle agevolazioni agli amministratori si fa confusione: non sono privilegi, ma strumenti legati esclusivamente all’esercizio delle funzioni istituzionali, svolte con mezzi propri. L'obiettivo è adottare una gestione equilibrata, trasparente e funzionale degli spazi pubblici".

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