Pontedera diventa la città dei bambini con l'VIII edizione di Pontedera Kids

Pontedera torna ad essere la città dei bambini e delle bambine con Pontedera Kids, il format tutto giochi e divertimento giunto all'edizione numero VIII e organizzato da Confcommercio Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, la collaborazione di Colleventi e il contributo degli sponsor Conad City, Enzo Boutique e Banco Fiorentino.

Sabato 23 maggio per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 19, non mancheranno le sorprese per le strade di Pontedera: una vera invasione di attività e colori che abbraccerà l'intero centro città, per l'occasione trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto dove il “fare” si intreccia con il “sapere”, offrendo a bambini, ragazzi e famiglie stimoli educativi e momenti di puro spettacolo.

“Sarà una giornata di grande gioia e convivialità” - afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti - “Pontedera Kids è un format vincente in crediamo tantissimo, in questo momento è importantissimo creare occasioni ed eventi per riportare le famiglie in centro e fare in modo che la città sia viva e frequentata, anche per dare un input positivo ai consumi”.

“Siamo felici di sostenere una manifestazione che si è rivelata negli anni interessante e accogliente per famiglie, bambini e bambine, un elemento costante nella programmazione annuale degli eventi, elemento fondamentale per le attività che permettono di ampliare l'attrattività della nostra città” le parole dell'assessore al Commercio di Pontedera Alessandro Puccinelli.

“Pontedera Kids è sicuramente una delle manifestazioni a cui teniamo di più tra i tantissimi eventi che organizziamo sull'intero territorio provinciale ma il vero successo è coinvolgere sempre più famiglie e bambini in un appuntamento di qualità e veramente radicato sul territorio” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, mentre il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli evidenzia “la capacità di richiamare tantissime famiglie, giovani e bambini ad animare il centro, una caratteristica fondamentale per le attività e per l'intero tessuto commerciale”.

“Pontedera Kids è un’iniziativa che punta a coinvolgere le famiglie e i giovani imprenditori, contribuendo alla vitalità del centro storico. Come Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, abbiamo scelto di sostenere questo evento perché riteniamo che l'animazione urbana sia uno strumento concreto per supportare il commercio di vicinato e l’attrattività della città. Il nostro supporto si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del territorio che vede nella collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e categorie economiche il metodo più efficace per generare indotto e promuovere le realtà locali. Investire in questo format significa offrire un'occasione di visibilità alle nostre imprese e rafforzare il legame tra tessuto economico e comunità locale” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Il cuore pulsante di Pontedera Kids sarà infatti l'Area Laboratori in piazza Curtatone e Montanara, dove i più piccoli potranno esplorare il mondo dell'illusionismo con il Laboratorio di Magia, vestire i panni dello scienziato nell'area Il Piccolo Chimico, approfondire i temi legati all'ambiente e alla sostenibilità con il Laboratorio del Riciclo in piazza Belfiore, dove sarà allestita l'area dei giochi gonfiabili, e addentrarsi alla scoperta del mondo preistorico nel Laboratorio di Paleontologia allestito in piazza Cavour.

Proprio in piazza Cavour il divertimento sarà assicurato con i giochi in legno artigianali e interattivi che stimolano logica e ingegno e l'area Quiz Game, dove i bambini potranno sfidarsi rispondendo alle domande sui più svariati argomenti e mettersi alla prova con la Scuola di Circo.

Grandi emozioni con lo spettacolo “Equilibrio” in piazza Curtatone e Montanara, che porterà in scena un mix di teatro, circo e comicità. Inoltre bambini e bambine avranno l'occasione di incontrare le mascotte dei personaggi dei loro cartoni animati preferiti nel corso dell'entusiamante parata itinerante e musicale “Miwa Cartoon Band” che sfilerà in corso Matteotti, in una giornata che promette autentico spettacolo.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa