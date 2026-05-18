Portano via i soldi e quattro birre al dopolavoro ferroviario di Empoli

Cronaca Empoli
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Ladri si sono intrufolati nel bar-trattoria e hanno aperto la cassetta di sicurezza, portandosi via anche quattro birre

Portano via i soldi della cassetta di sicurezza e quattro birre. Colpo nella notte del 16 maggio al Dopolavoro Ferroviario di Empoli dove ignoti hanno manomesso la saracinesca e poi danneggiato una porta a vetri per intrufolarsi nel bar-trattoria. Con l'aiuto di un piede di porco sarebbe stata quindi forzata la cassetta di sicurezza, e i ladri avrebbero anche portato via alcune birre. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Il colpo è avvenuto nel giorno di chiusura e da quanto appreso non vi erano molti contanti all'interno della cassetta.

Il gruppo ha avuto poco tempo per agire, in quanto, dopo pochi minuti è scattato l’allarme. L’avviso è arrivato al titolare, che si è precipitato subito sul posto senza però trovare nessuno, a quel punto quindi non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Sul posto gli agenti della Polizia ferroviaria.

Non si tratterebbe della prima volta: sarebbe infatti la quarta volta che i ladri fanno visita al bar, nonostante la zona della stazione sia particolarmente sorvegliata.

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