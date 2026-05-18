Al via il 10° Raduno di auto d'epoca a Castelfiorentino

Domenica 24 maggio appuntamento in Piazza Piazza Gramsci e giro panoramico per le colline della Valdelsa. Iniziativa organizzata dagli “Amici di Castello” e dal Camet (Club Auto Moto d’Epoca Toscano)

Circa trentacinque auto d’epoca sono attese per il 10° Raduno 'Per la Via Francigena' in programma a Castelfiorentino domenica 24 maggio. Da alcune settimane le iscrizioni sono state chiuse in quanto è stata raggiunta la capienza massima per gestire l’evento, che si preannuncia pertanto come un appuntamento importante per gli appassionati e tutti coloro che desiderano rivedere con qualche reminescenza nostalgica i modelli di auto che magari hanno posseduto o ammirato in un lontano passato.

Il programma dell’iniziativa, che è organizzata dall’Associazione “Amici di Castello” e dal Club Auto Moto d’Epoca Toscano (Camet) con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (sponsor Ente Cambiano spca), prevede il ritrovo in Piazza Gramsci alle ore 9.00, dove tutte le auto rimarranno in esposizione per circa un’ora. Nel frattempo, sarà effettuata la registrazione di tutti gli equipaggi presso il Caffè del Teatro.

Alle ore 10.00 è prevista la partenza per un giro panoramico lungo le colline della Valdelsa, direzione Certaldo, Sciano, Petrognano, Semifonte (sosta per la visita), Poneta, Vico d’Elsa, Zambra (Zona industriale, dove ci sarà anche una prova di abilità valida per il Campionato Sociale Camet 2026), Certaldo, Castelfiorentino.

Alle 12.30 è previsto il pranzo presso il ristorante “Gli Scugnizzi”, dove si svolgerà, una volta concluso il momento conviviale, anche la premiazione.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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