Reddito di inclusione in Toscana, Giani: "Allargheremo i beneficiari"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato un ampliamento della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione regionale. La dichiarazione è arrivata a Firenze a margine della presentazione di uno studio Ires-Cgil Toscana dedicato a salari e profitti nell’industria.

Secondo Giani, nella fase iniziale della misura erano state introdotte condizioni particolarmente rigide per monitorarne la sostenibilità economica: "Avevamo messo una serie di condizioni che evidentemente è bene togliere, perché abbiamo le risorse per poter allargare l'ambito delle persone che possono goderne", ha spiegato.

Il governatore ha definito la revisione dei criteri una "rimodulazione fisiologica", sottolineando come il provvedimento abbia ricevuto un riscontro positivo. La Regione aveva stanziato inizialmente 23 milioni di euro per sostenere lavoratori disoccupati privi di ammortizzatori sociali.

La misura prevede un contributo mensile da 500 euro accompagnato da percorsi di formazione gratuiti per favorire il reinserimento professionale: "Volevamo capire di non andare oltre, ma di creare le condizioni perché fosse una cifra sufficiente per dare risposta al tema del disoccupato", conclude Giani.

Fonte: Regione Toscana