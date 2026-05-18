Nella giornata di martedì 19 maggio, dalle ore 9.00 alle 15.00, è prevista la chiusura al transito veicolare e pedonale del sottovia ferroviario di Lungarno Giacomo Leopardi, all’intersezione con via Bonanno Pisano, per consentire l’esecuzione di alcuni interventi da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

Nel tratto di Lungarno Leopardi interessato dal sottopasso, saranno istituiti il divieto di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione coatta. Per tutta la durata dell’intervento saranno presenti movieri a terra per la regolamentazione del traffico e sarà posizionata apposita segnaletica di preavviso sulle direttrici di accesso alla zona interessata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa