Rotary Club Comprensorio del Cuoio: una conviviale dedicata al 'Service Uganda' tra testimonianze, amicizia e solidarietà

Giovedì 14 maggio 2026, presso il ristorante La Casa Rossa di Ponte a Cappiano, si è svolta la conviviale del Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio, dedicata al “Service Uganda”, uno dei progetti umanitari più significativi promossi dai Club dell’Area Toscana 1.

La serata si è aperta con il tradizionale suono degli inni e con il saluto del Presidente Antonio Martini, che ha accolto i numerosi ospiti presenti sottolineando il valore dell’impegno rotariano a favore delle popolazioni più fragili e l’importanza della collaborazione tra i Club del territorio.

Hanno preso parte all’evento il Governatore del Distretto 2071 Giorgio Odello, accompagnato dalla moglie Daniela, l’Assistente del Governatore Andrea Parisi e tutti i Presidenti dei Club dell’Area Toscana 1, a conferma della forte unità e dello spirito di servizio che contraddistinguono il Rotary.

Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato alla missione umanitaria in Uganda, alla quale hanno partecipato personalmente l’Assistente del Governatore Andrea Parisi quale Presidente dell’Associazione “Gocce di Vita Ets” coordinatore e promotore della missione, il socio del Rotary Club San Miniato Sandro Luperini, Marzia Mancini volontaria dell’Associazione “Gocce di Vita Ets” , la Presidente del Rotary Club San Miniato Roberta Salvadori e l’amico del Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio Giorgio Bosco.

Nel corso della conviviale, Giorgio Bosco ha raccontato ai presenti la propria esperienza vissuta sul campo, accompagnando il suo intervento con la proiezione di numerose fotografie della missione. Le immagini e le testimonianze hanno permesso ai soci e agli ospiti di comprendere concretamente le difficoltà affrontate quotidianamente dalle comunità locali, ma anche gli importanti risultati raggiunti grazie all’impegno dei volontari e delle associazioni coinvolte.

Il racconto ha toccato temi di grande impatto umano e sociale: dall’accesso alle cure mediche alle campagne vaccinali, dalla formazione scolastica alla realizzazione di infrastrutture essenziali per l’approvvigionamento dell’acqua. Un’esperienza intensa che ha suscitato partecipazione ed emozione tra tutti i presenti, confermando ancora una volta quanto il Rotary possa rappresentare un autentico ponte di solidarietà tra popoli e culture diverse.

Nel corso della serata l’Area Toscana 1 ha inoltre voluto rendere omaggio al Governatore Giorgio Odello conferendogli un riconoscimento quale segno di stima e gratitudine per il costante impegno, la vicinanza ai Club e la sensibilità dimostrata verso i progetti di service e le iniziative solidali del territorio.

Un momento particolarmente significativo è stato anche quello dedicato a Daniela Alfano Odello, alla quale è stato consegnato un contributo di 500 euro destinato al “Progetto d’Amore”, importante iniziativa distrettuale di cui è promotrice. Il progetto prevede la fornitura di arredi per la Casa-famiglia Papa Francesco di Quercianella, struttura dedicata all’accoglienza di bambini da 0 a 16 anni sottoposti a tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria toscana.

Momento centrale della conviviale è stato infine il conferimento del prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow a Giorgio Bosco, assegnato quale segno di profonda gratitudine per il suo impegno, la sensibilità umana e il contributo offerto alle attività di service in Uganda. Contestualmente, il Presidente Martini ha consegnato a Bosco una targa ricordo a nome del Club, ringraziandolo per la dedizione e la generosità dimostrate.

La conviviale si è conclusa in un clima di sincera amicizia rotariana e di grande condivisione, lasciando nei presenti la consapevolezza che il valore del servizio e della cooperazione rappresentano ancora oggi il cuore pulsante dell’azione del Rotary. Una serata intensa e significativa che ha ribadito come, attraverso l’impegno comune, sia possibile trasformare i valori rotariani in aiuti concreti e duraturi per chi vive in condizioni di difficoltà.

Fonte: Ufficio Stampa