San Miniato avvia il nuovo Piano operativo: al via il percorso partecipato

Il Comune di San Miniato ha avviato ufficialmente il procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale (PO), uno degli strumenti fondamentali per definire lo sviluppo urbanistico e territoriale dei prossimi anni. Avviato anche al percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con un avviso pubblico finalizzato a promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza e degli operatori locali, un’importante occasione di confronto e condivisione dove cittadini, imprese, associazioni ed enti potranno presentare manifestazioni di interesse, proposte progettuali e contributi utili alla costruzione del Piano, nel rispetto degli indirizzi strategici del Piano Strutturale Intercomunale in fase di elaborazione. Le proposte avranno carattere consultivo e saranno valutate secondo criteri di coerenza urbanistica, sostenibilità ambientale e sociale, fattibilità tecnica ed economica e capacità di generare benefici pubblici.

“Con questo avviso vogliamo costruire un Piano Operativo il più possibile condiviso – dichiara il sindaco Simone Giglioli, con delega all’urbanistica –. Apriamo una fase di ascolto e partecipazione concreta, in cui chi vive e lavora sul territorio può contribuire con idee e proposte. L’obiettivo è quello di coniugare sviluppo e tutela, qualità urbana e sostenibilità, orientando le trasformazioni future verso un miglioramento complessivo del nostro territorio e della qualità della vita dei cittadini”.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate in formato digitale tramite PEC entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it). Parallelamente, sarà possibile inviare anche contributi e idee progettuali di carattere generale, che potranno essere valutati nell’ambito del processo di pianificazione.