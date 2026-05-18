Scuola estiva di orientamento dell’Università di Siena: opportunità per le future matricole

Sono aperte le candidature per partecipare alla Scuola estiva di orientamento dell’Università di Siena, in programma dal 26 al 29 agosto 2026 a Siena.

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado interessati ad avvicinarsi al mondo universitario.

Per candidarsi è necessario compilare il form online entro il 5 luglio 2026. Successivamente, entro il 10 luglio, saranno pubblicate le graduatorie. In caso di ammissione occorre poi confermare la partecipazione entro il 15 luglio 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso.

Le candidature saranno accettate fino a esaurimento posti, in base all’ordine cronologico di arrivo. Sono disponibili 120 posti, 70 dei quali in residenza, per tutte/i coloro che vengono da lontano e che alloggeranno in una residenza universitaria, e 50 per coloro che non desiderano alloggiare in una residenza universitaria o sono residenti nel Comune di Siena.

La Scuola estiva rappresenta un’importante occasione di crescita personale e di orientamento consapevole. Durante le quattro giornate le/i partecipanti potranno esplorare l’offerta formativa dell’Ateneo, confrontarsi con docenti, studenti universitari e personale tecnico-amministrativo, nonché visitare strutture didattiche e di ricerca e contemporaneamente conoscere la città di Siena e le opportunità che offre. L’obiettivo è accompagnare i giovani nella scelta del percorso post-diploma, supportandoli nello sviluppo di competenze, attitudini e strumenti utili per affrontare il proprio futuro formativo e professionale.

La partecipazione è gratuita, restano a carico delle/dei partecipanti esclusivamente le spese di viaggio da e verso Siena. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Toscana.

La Scuola è rivolta a studentesse e studenti che, nell’anno scolastico 2025-2026, abbiano frequentato la quarta o quinta classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano compiuto 18 anni entro il 26 agosto 2026.

I partecipanti prenderanno parte ad attività di orientamento trasversali a tutte le aree scientifico-disciplinari, oltre ad attività culturali organizzate nel contesto della Scuola. Le attività si svolgeranno nelle sedi didattiche dell’Ateneo e riguarderanno tutte le aree disciplinari dei corsi di laurea. Il programma dettagliato dei quattro giorni è in fase di aggiornamento e sarà pubblicato prossimamente.

L’avviso è pubblicato alla pagina web del sito dei Ateneo dedicata all’orientamento, Orientarsi: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/scuola-estiva-di-orientamento

Fonte: Università di Siena

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