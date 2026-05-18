Servizio Civile Regionale, c'è tempo fino al 10 giugno 2026 per presentare la domanda

C'è tempo fino alle 12 di mercoledì 10 giugno 2026 per presentare la candidatura al servizio civile regionale (SCR), l'iniziativa finanziata è dalla regione Toscana nell'ambito di Giovanisì. Il bando rappresenta un'opportunità per i giovani tra i 18 e i 29 anni, è necessario non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età al momento della domanda.

Il comune di Santa Croce sull'Arno è l'ente capofila per un territorio vasto che unisce i comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, San Miniato, Fucecchio e Montopoli in Valdarno.

Nel territorio di Santa Croce sono attivi 5 ambiti progettuali per un totale di 7 posti.

Questi gli ambiti disponibili a Santa Croce sull'Arno. Il Servizio civile può essere svolto alla biblioteca comunale, il riferimento è la cultura che cresce nel Valdarno Inferiore. Per questo ambito è previsto un posto. Il secondo ambito per il servizio civile è nei nidi d'infanzia, praticare la qualità educativa nel Valdarno Inferiore e anche qui è disponibile un solo posto. Il terzo settore dove è disponibile un ulteriore posto è nei Ciaf, giovani per i giovani nei servizi del Valdarno Inferiore. Il quarto ambito per il servizio civile a Santa Croce è alla Rsa, strade di cittadinanza nel Valdarno Inferiore, qui sono previsti 3 posti.

É possibile anche fare il Servizio civile dopo le selezioni se il candidato sarà idoneo agli sportelli comunali di Santa Croce sull'Arno, qui è previsto un solo posto.

Il sindaco Roberto Giannoni sottolinea: “Il servizio civile regionale è un'esperienza importante per i giovani di oggi. In primo luogo ne possono trarre un sostegno economico, in secondo luogo è un percorso di formazione pratica che accompagna verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Purtroppo di frequente i giovani entrano nel mondo del lavoro ignari di cosa li attende in positivo e in negativo, se un ragazzo è passato dall'esperienza del Servizio civile sicuramente avrà già maturato un approccio diverso e più responsabile a una realtà lavorativa. Per questo invito tutti gli aventi diritto a presentare domanda, in primo luogo per la loro formazione umana e professionale”.



Annalisa Buti, consigliera con delega alle politiche giovanili, aggiunge: “È un percorso di crescita che trasforma la responsabilità sociale in valore professionale. Un ponte verso il futuro, fondato sul senso di appartenenza alla comunità”.

Il servizio dura 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro. È previsto il rilascio del certificato delle competenze tramite i Centri per l'impiego. La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Toscana accedendo con SPID, CIE o CNS.



Un aspetto tecnico importante da conoscere è che la domanda si presenta per il progetto e non per la singola sede fisica. Poiché i progetti coinvolgono più comuni del Valdarno Inferiore, il candidato esprime la sua preferenza per l'ambito di attività. Sarà poi la graduatoria finale, stilata dopo i colloqui di selezione, a stabilire l'assegnazione. I candidati con il punteggio più alto avranno la precedenza nella scelta della sede tra quelle disponibili per quel determinato progetto. Questo sistema garantisce trasparenza e valorizza il merito dei partecipanti.



Un chiarimento importante riguarda poi chi ha già presentato domanda per il Servizio civile universale.

Molti ragazzi pensano, erroneamente, che aver partecipato al bando nazionale precluda la partecipazione a quello regionale. Al contrario, è fortemente consigliato presentare domanda anche per il Servizio civile regionale. Si tratta di un'opportunità in più; qualora il candidato non dovesse risultare selezionato nelle graduatorie dell'Universale, le cui selezioni sono imminenti, avrà già attiva questa seconda possibilità nel proprio territorio, raddoppiando le chance di iniziare un percorso formativo nel 2026.Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno nella sezione dedicata al Servizio Civile. Per supporto è possibile rivolgersi allo Sportello Servizio Civile Universale e Regionale del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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