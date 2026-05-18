Servizio Civile Regionale: il Teatro C'Art cerca due volontari

Teatro C’art di Castelfiorentino, centro internazionale dedicato alla ricerca e alla formazione nel campo della clownerie e del teatro fisico, con particolare attenzione all’integrazione tra ricerca artistica, formazione e impatto sociale, apre le selezioni per due volontari/e del Servizio Civile Regionale 2026, nell’ambito del bando promosso dalla Regione Toscana all’interno del progetto Giovanisì e finanziato dal PR FSE+ 2021–2027.

Il progetto si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni e prevede un’esperienza di 12 mesi all’interno delle attività del centro teatrale, con un impegno di 30 ore settimanali su cinque giorni e un assegno mensile pari a 507,30 euro.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità di formazione e orientamento nel settore culturale e dello spettacolo dal vivo, attraverso il coinvolgimento diretto nelle attività organizzative, produttive e comunicative dell’ente. I volontari selezionati saranno inseriti nel team di Teatro C’art e parteciperanno alle diverse fasi delle attività del centro, affiancando lo staff artistico e organizzativo.

Il percorso prevede il coinvolgimento in attività di produzione e organizzazione di eventi e spettacoli, comunicazione e promozione culturale, supporto a progetti formativi e laboratoriali, iniziative a carattere sociale e territoriale e attività di relazione con il pubblico.

Secondo Beatrice Nutini, progettista di Teatro C’art “il Servizio Civile rappresenta un’occasione concreta per acquisire competenze pratiche e trasversali nel settore della produzione culturale e dello spettacolo dal vivo, oltre a costituire un supporto fondamentale alle attività quotidiane del nostro centro.”

L’attività dell’ente si rivolge in particolare ai giovani e ai professionisti emergenti del settore, promuovendo percorsi di crescita artistica e lo sviluppo di competenze anche organizzative e gestionali legate alla produzione culturale.

Le candidature sono aperte dal 30 aprile 2026 fino al 10 giugno 2026 alle ore 12:00.

Al termine del percorso, sarà rilasciata una certificazione delle conoscenze e competenze acquisite e immediatamente spendibili nel settore dello spettacolo dal vivo. La certificazione sarà curata dall'agenzia accreditata Lupi Consulting Srl, che, attraverso un accordo specifico con il progetto, contribuirà ad una parte del percorso formativo ai fini del riconoscimento regionale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale regionale: https://servizi.toscana.it/sis/DASC.

Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili sul sito della Regione Toscana:

https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-bando-per-la-selezione-di-2.396-giovani

Oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo info@teatrocart.com o chiamare il numero +39 320 7715516

SERVIZIO CIVILE CON TEATRO C’ART! - 1

Fonte: Teatro C'art comic education APS

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