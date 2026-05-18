Si riunisce il consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno: gli ordini del giorno

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno si terrà stasera lunedì 18 maggio 2026 alle 18, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale. è possibile seguire la diretta streaming https://www.digital4democracy.com/seduteonline/montopolivaldarno/?fbclid=IwY2xjawR3tDBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF3YUJ6QmVsQnlaM2NnOFFUc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHno62_NxpJUTvKW1pRqPHefnzAUhJC-dduDy56KPwu-q2nIl5usOyuF9vDvl_aem_WJ9xaWV_XLTV7jYBKL9jaQ

Questo l'ordine del giorno:
1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 11/05/2026
3 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 29/04/2026 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 – 2028 - VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PRESUNTO DA PNRR”
4 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025 E DOCUMENTI ALLEGATI.

Fonte: Ufficio Stampa

