Staffoli, conclusi i lavori sulla rete idrica in via Livornese

Si sono conclusi nei giorni scorsi, con i collegamenti finali e l’entrata in funzione delle nuove condotte, i lavori di Acque per il rinnovo e il potenziamento della rete idrica in via Livornese a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno. L’intervento, avviato nello scorso gennaio, ha consentito la sostituzione di un tratto di condotta piuttosto deteriorato e soggetto in passato a diversi guasti. Obiettivo, adesso raggiunto, quello di migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio idrico nella zona, con un occhio anche alla gestione sostenibile della risorsa.

I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane ed eseguiti dal gestore idrico del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale, hanno riguardato circa 300 metri di tubazioni, nel tratto compreso tra via delle Pinete e via Foscolo (interessata anch’essa dai cantieri per poche decine di metri). Le vecchie condotte sono state sostituite con una nuova linea in ghisa sferoidale, che garantisce maggiore resistenza e durabilità rispetto ai materiali utilizzati in passato. Il diametro più ampio della nuova infrastruttura consentirà inoltre un miglioramento delle prestazioni della rete, sia in termini di portata che di pressione.

Grazie a un investimento di circa 350mila euro, l’intervento appena terminato - fatte salve alcune opere accessorie, in via di conclusione - permetterà di superare le criticità legate al precedente stato della porzione dell’acquedotto, e di ottenere benefici concreti per il territorio: riduzione delle perdite, maggiore continuità del servizio e un funzionamento più efficiente della rete idrica. Nelle prossime settimane, trascorso il tempo necessario all’assestamento delle tubazioni nel terreno, saranno eseguiti gli asfalti definitivi.

Fonte: Acque SpA

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