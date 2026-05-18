Tamponamento tra Empoli e San Miniato il Fi-Pi-Li, 4km di coda

Tamponamento tra auto in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi nel tratto tra San Miniato ed Empoli Est in direzione Firenze. Los contro è avvenuto intorno alle ore 14.30 e ha provocato 4 km di coda.
Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna di 29 anni, ma fortunatamente in modo lieve e non è stato necessario il trasporto in ospedale.
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