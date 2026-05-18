Tecnologie e inclusione: ConfInnovazione protagonista al Festival della Robotica

Grande partecipazione e forte coinvolgimento da parte di Confcommercio Pisa e del Gruppo ConfInnovazione al Festival della Robotica tenutosi presso il Centro Coni di Tirrenia.

“Un appuntamento che sosteniamo con convinzione e che quest’anno ha scelto di dedicare la propria attenzione a un tema di straordinaria importanza e attualità: la disabilità in età evolutiva” spiega il presidente di ConfInnovazione Confcommercio Pisa Fabio Bonomo. “La giornata di sabato 16 maggio ha visto la presenza attiva dei rappresentanti del Gruppo in diversi momenti di approfondimento, in un confronto concreto tra ricerca, impresa, istituzioni e società civile, affinché l’innovazione tecnologica possa tradursi in strumenti e opportunità reali per migliorare la qualità della vita delle persone”.

Nel corso della tavola rotonda dal titolo “Innovazione responsabile in età evolutiva: costruire alleanze tra ricerca, clinica, impresa e istituzioni”, è intervenuta la vicepresidente di ConfInnovazione Confcommercio Pisa Angela Calò, che ha affrontato il tema della difficoltà di creare un dialogo efficace tra ricerca, imprese e istituzioni, sottolineando quanto sia fondamentale costruire sinergie partendo dai bisogni concreti delle persone e delle famiglie.

Il presidente Fabio Bonomo è intervenuto sul tema “Tecnologie che aiutano a vivere: il progetto di vita con la persona al centro”, portando la propria esperienza nel campo della progettazione di protesi, evidenziando l’impatto positivo che le tecnologie assistive possono avere nella vita quotidiana delle persone e nel loro percorso di autonomia e inclusione.

L’ultima sessione, dal titolo “Call for solutions: dal bisogno alla soluzione, la via dell’Innovazione passa dalla voce delle Associazioni”, ha visto la partecipazione del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, che ha evidenziato “l’importanza di sostenere economicamente progetti di questo tipo, manifestando la piena disponibilità a contribuire alla realizzazione di iniziative e percorsi capaci di generare un impatto reale sul territorio, affinché abbiano uno sviluppo concreto”.

“Il lavoro del Gruppo ConfInnovazione proseguirà anche oltre le giornate del Festival” - afferma la vicepresidente ConfInnovazione Angela Calò - “Dai dibattiti e dall’ascolto diretto di famiglie e associazioni è emersa con forza la necessità di migliorare l’informazione e il supporto concreto alle famiglie, molte delle quali si trovano a dover affrontare costi molto elevati senza un adeguato sostegno. È stato inoltre ribadito il diritto dei ragazzi con disabilità a poter proseguire il proprio percorso di studi e di formazione, contrastando un fenomeno ancora troppo diffuso di abbandono e isolamento”.

“Proprio da questo confronto” - concludono Bonomo e Calò “ è nato un importante impegno da parte degli organizzatori del Festival della Robotica: la creazione, entro 90 giorni, di una piattaforma di matchmaking finalizzata a raccogliere bisogni, mettere in rete competenze e favorire il dialogo tra associazioni, imprese, istituzioni e tutti gli attori coinvolti. Un passo concreto verso la costruzione di una rete stabile e collaborativa, capace di trasformare l’innovazione in un reale strumento di crescita sociale e di inclusione”.

Fonte: Confcommercio Pisa