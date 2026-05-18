Tenta furto in auto e compie atti osceni: denunciato 45enne in Versilia

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Lido di Camaiore per tentato furto aggravato e atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri tra Lido di Camaiore e la zona nord di Viareggio, in provincia di Lucca.

L’intervento dei militari è scattato dopo alcune segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112 da parte di cittadini che avevano notato una persona aggirarsi con atteggiamento sospetto vicino ad alcune auto parcheggiate.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 45enne sarebbe stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’autovettura nel tentativo di rubare alcuni oggetti presenti nell’abitacolo. Una volta scoperto, avrebbe reagito compiendo atti osceni davanti ad alcuni passanti.

L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato identificato e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente, immediatamente informata dell’accaduto