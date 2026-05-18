T.N.T. Empoli: due medaglie ai regionali di Livorno

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Sipario stagionale degli Esordienti 'C' in forza al T.N.T. Empoli. I biancazzurri, impegnati in attività pre-agonistica, hanno disputato i campionati regionali nel Centro federale natatorio di Livorno – Bastia, conquistando due medaglie.

Giorgio Volpini (classe 2017) è giunto 3° nei 25 farfalla (tredicesimo sui 50 stile) mentre Edoardo Cecconi è stato gratificato per la sesta piazza acquisita sui 50 stile (diciannovesimo nei 50 dorso).

In base al regolamento, i Giovanissimi del settore 'Propaganda' vengono premiati fino al 6° classificato.

Crescita individuale e collettiva, poi, per i portacolori - allenati da Daniele Toni - della società attigua al parco di Serravalle. Pure Zoe Menichetti (diciannovesima nei 50 stile e trentatreesima sui 50 dorso) femminili; Diego Giani Nocentini (cinquantanovesimo sui 50 rana e novantatreesimo nei 50 stile), Edoardo Sani (venticinquesimo nei 50 dorso e quarantacinquesimo sui 50 stile), Maria Umberto Zanardo (trentesimo sui 50 dorso e trentaduesimo nei 50 stile) maschili, si sono congedati in bellezza risalendo la graduatoria toscana attraverso i miglioramenti dei propri tempi.

Nel 2025/26 tali piccoli atleti empolesi, che in autunno passeranno nella categoria Esordienti ‘B’, hanno dunque partecipato a quattro rassegne in provincia di Firenze: Fucecchio (gennaio), San Casciano (febbraio e aprile), Calenzano (marzo). Prima dell’appuntamento finale a Livorno.

Fonte: Team Nuoto Toscana

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