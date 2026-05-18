Torna 'Il laboratorio delle strategie': focus sull'Esame di Stato per studenti con DSA

Prosegue anche nel mese di maggio “Il laboratorio delle strategie”, il ciclo di incontri promosso dalla sezione di Firenze dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), dedicato a studenti e studentesse con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Dopo l’appuntamento del mese scorso dedicato alle lingue antiche, il nuovo incontro si concentrerà su un passaggio fondamentale dell’anno scolastico: l’Esame di Stato. Un momento spesso accompagnato da dubbi, incertezze e bisogno di orientamento, sia per i giovani sia per le loro famiglie.

L’incontro, dal titolo “Tutto quello che devi sapere sull’Esame di Stato” si terrà venerdì 22 maggio alle 17.30 presso la Libreria “Libri Liberi” in via San Gallo 25, a Firenze.

Durante l’appuntamento, guidato dalla formatrice AID Laura Spinelli, verranno affrontati i principali aspetti legati all’Esame di Stato, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti con DSA. Saranno approfondite le modalità delle prove, gli strumenti compensativi e le strategie più efficaci per prepararsi, oltre all’organizzazione dello studio nelle settimane che precedono l’esame.

Attraverso esempi concreti e indicazioni pratiche, l’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di chiarire i dubbi più frequenti e di individuare modalità di lavoro utili e replicabili nella fase finale dell’anno scolastico. Come nei precedenti appuntamenti del ciclo, sarà inoltre previsto uno spazio di confronto per condividere domande ed esperienze.

L’evento è rivolto a studenti e studentesse con DSA, alle loro famiglie e a tutti gli interessati ad approfondire il tema.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è possibile contattare la sezione AID di Firenze al numero di telefono: 393 47 63 611 (attivo tutti i giorni dalle ore 15:30 alle ore 19:30) o via mail scrivendo a: firenze@aiditalia.org.

Fonte: AID Firenze

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