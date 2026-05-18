Treni, Forza Italia: "Ripristinare tratta Marradi-Borgo San Lorenzo e potenziare bus sostitutivi"

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"Dal 14 marzo scorso, a seguito di gravi eventi franosi, la circolazione ferroviaria sulla linea che collega Borgo San Lorenzo a Marradi è stata sospesa, causando un isolamento di fatto per l’intera area dell'Alto Mugello, territorio già duramente provato negli ultimi anni da eventi calamitosi a catena, tra cui quattro alluvioni e un sisma. Sebbene la recente riapertura della Strada Regionale 302 Brisighellese-Ravennate all'altezza di Casaglia rappresenti un segnale positivo per la viabilità su gomma, la situazione del trasporto pubblico rimane drammatica: il servizio di bus sostitutivi attivato risulta del tutto insufficiente e inadeguato a coprire le necessità della popolazione locale, dei pendolari, degli studenti e dei lavoratori, con una grave carenza di corse, con orari spesso incompatibili con le esigenze professionali e scolastiche e, fatto ancor più grave, la totale assenza di collegamenti nei giorni festivi". È quanto denunciano i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri, che hanno presentato un'interrogazione sul tema.

"Questo disservizio - denunciano Ferri e Stella - sta costringendo i residenti a soluzioni logistiche estreme come il trasferimento temporaneo presso colleghi o, in casi limite, la perdita dell'impiego, o inducendoli ad abbandonare definitivamente i centri montani. Il Comitato Pendolari ha già presentato proposte concrete per una rimodulazione degli orari e un incremento delle frequenze, senza tuttavia ricevere risposte operative soddisfacenti. Le rassicurazioni fornite circa la disponibilità a implementare il servizio non si sono ancora tradotte in atti concreti, lasciando i cittadini in una condizione di incertezza intollerabile. L'Alto Mugello rischia un progressivo spopolamento se non viene garantita una mobilità efficiente verso i poli di Borgo San Lorenzo e Firenze".

Per questo, Forza Italia interroga il Presidente della Giunta Regionale e l'assessore competente per sapere "se siano a conoscenza delle gravi criticità descritte, quali siano le ragioni tecniche o economiche che hanno finora impedito l'accoglimento delle proposte di modifica degli orari e di implementazione delle corse avanzate dal Comitato Pendolari", ma soprattutto "quali iniziative urgenti intendano intraprendere nei confronti di Trenitalia e dei gestori del trasporto su gomma per garantire, nel più breve tempo possibile, un numero di corse sostitutive congruo alle necessità dei pendolari, includendo la copertura dei giorni festivi," e infine "quali siano - chiedono Stella e Ferri - i tempi previsti per il ripristino totale della linea ferroviaria e se, nel frattempo, la Regione intenda stanziare risorse straordinarie per potenziare i collegamenti e scongiurare l'isolamento dei comuni dell'Alto Mugello".

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