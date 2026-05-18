Un'Estate per tutti: torna la raccolta fondi della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa

Torna, per il terzo anno consecutivo, la raccolta fondi promossa dalla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, pensata per dare la possibilità a tutte le bambine, i bambini e i giovani con disabilità e con bisogni educativi speciali di partecipare alle attività estive.

‘Un'Estate per tutti’ è il titolo della campagna lanciata dalle 54 organizzazioni che fanno parte della Rete, alla quale si può contribuire per consentire a nove organizzazioni del territorio di portare avanti attività rivolte alla fascia di età che va dai 3 ai 20 anni. Ogni associazione mira a offrire un servizio completo, con la possibilità di scegliere se frequentare solo la mattina o il pomeriggio.

“Dopo le esperienze positive degli anni precedenti -spiegano Anna Maria Leoncini e Sabina Marmeggi, le portavoce della Rete - desideriamo proseguire questo percorso solidale per offrire a tutti pari opportunità di partecipazione. Un educatore specializzato può costare alla famiglia 30 euro all’ora circa, oltre al costo del centro estivo. Una spesa non indifferente, che non tutti i nuclei familiari possono sostenere”.

Le organizzazioni che fanno parte della raccolta fondi, che andrà a integrare le risorse messe a disposizione dai Comuni sono: ACSI Sport Toscana a Montelupo Fiorentino, Associazione Abbracciami APS a Vinci, San Miniato e Empoli, Associazione Noi da Grandi a Empoli, il Gam Asd a San Miniato, La Fabbrica dei Colori a Vinci, Uisp Empolese Valdelsa a Empoli e Montelupo, Uisp Zona del Cuoio a San Miniato e Fucecchio, Geniali Odv a Montopoli Valdarno, Associazione Polis a Certaldo.

Le donazioni effettuate da aziende sotto forma di erogazioni liberali possono beneficiare di agevolazioni fiscali, secondo la normativa vigente, consentendo la deducibilità o detraibilità dell’importo donato.

Ventuno sono invece le organizzazioni della Rete Inclusione che non fanno parte della raccolta fondi, ma organizzano Centri Estivi su tutto il territorio dell’Empolese Valdarno Valdelsa. Il censimento delle attività estive offerte è disponibile sul sito internet della Rete.

Per aderire alla raccolta fondi è sufficiente collegarsi al sito www.reteinclusione.it/donazioni, scegliere una delle attività elencate e scrivere nella causale del bonifico “erogazione liberale - Centri estivi per tutti - nome-cognome-codice fiscale del donante”. Il donatore riceverà dall’associazione destinataria della donazione l’attestazione per detrarre la donazione dalle tasse. La donazione verrà resa nota tramite il sito e i canali social della Rete, mantenendo la privacy per chi lo richiede

Fonte: Coeso Empoli - Ufficio Stampa

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