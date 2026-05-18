Nautica, lavoro e innovazione: l'Università di Pisa lancia il suo primo Nautical Day

Giovedì 21 maggio, l’Università di Pisa dedica un’intera giornata di networking, recruiting e confronto alla nautica, uno dei settori strategici dell’economia regionale e nazionale. Presso il Centro Congressi Le Benedettine, l’Ateneo organizza il suo primo Nautical Day, un evento pensato per rafforzare il dialogo tra università e imprese, favorendo sia il recruiting di giovani talenti sia la nascita di collaborazioni nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.

L’iniziativa, organizzata dal Career Service e dall’Unità Rapporti con le Imprese e Accelerazione di Impresa dell’Ateneo, in collaborazione con l’Unione Industriale Pisana e Navigo, gestore del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, metterà in contatto studenti, laureati, ricercatori e professionisti del comparto nautico, creando uno spazio di confronto sulle competenze, l’innovazione e le sfide future del settore.

La giornata si aprirà alle 8:30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali di Chiara Galletti, Delegata del Rettore per le Relazioni con le Imprese, e di Iacopo Cavallini, docente del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa e membro del Comitato d'Indirizzo del Distretto Tecnologico regionale per la Nautica e la Portualità.

Come previsto dal format consolidato dei Career Days UniPi, nel corso della mattinata si svolgeranno le presentazioni aziendali, durante le quali i rappresentanti e gli HR delle aziende illustreranno le proprie realtà, i piani di sviluppo e le posizioni aperte, delineando le opportunità di lavoro e carriera. Seguirà la sessione di colloqui conoscitivi, dove le candidate e i candidati potranno presentarsi, portare il proprio CV e sostenere interviste individuali con i recruiter. A questo primo Career Day Nautico saranno presenti aziende del comparto toscano e ligure, come Gas and Heat, Overmarine Group, Seven Stars, Storm e Telco.

La partecipazione alle attività di recruiting è riservata a studentesse e studenti, laureate e laureati dell’Università di Pisa, Per tutte le informazioni, consultare la pagina Career Day Nautico (https://www.unipi.it/avvisi/career-day-nautico-21-maggio).

Accanto alle attività di placement, il Nautical Day dedicherà ampio spazio anche al dialogo tra ricerca accademica e sistema produttivo. Dalle 14:15 prenderà il via la sessione Research-to-Business Matchmaking, con tavoli di lavoro tematici dedicati allo sviluppo di collaborazioni tra università e imprese su innovazione tecnologica, sostenibilità, digitalizzazione e competitività del comparto nautico.Alla sessione parteciperanno, oltre alle aziende previste per il Career Day, anche MAC Design e Rossinavi.

La sessione R2B, riservata a ricercatori e profili tecnici aziendali, rappresenta un’occasione concreta per valorizzare competenze scientifiche, individuare interessi comuni e promuovere future progettualità e attività di trasferimento tecnologico. Per tutte le informazioni, consultare la pagina delle Tavole tematiche (https://www.unipi.it/innovazione/networking/tavole-rotonde-tematiche/).

Per tutta la durata dell'evento saranno attivi punti informativi per l’orientamento professionale e per facilitare l’accesso al mondo del lavoro. Sarà presente una postazione del Career Service di Ateneo, che fornirà consulenze di carriera e un servizio di CV check, e lo stand di ARTI, l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, per approfondire i servizi pubblici di inserimento al lavoro e le misure di sostegno all'occupazione.

"Questa prima giornata dedicata al settore nautico rappresenta un traguardo significativo per il nostro Ateneo e per il territorio -, ha dichiarato la professoressa Chiara Galletti. -. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo dedicata interamente a un comparto che consideriamo strategico non solo per la sua rilevanza economica, ma anche per l’altissima capacità di innovazione che esprime. Da un lato vogliamo offrire ai nostri studenti e laureati un’opportunità concreta per conoscere il settore nautico e avvicinarsi in modo consapevole al mercato del lavoro, entrando in contatto diretto con le aziende e con le professionalità richieste dal comparto; dall’altro intendiamo rafforzare le opportunità di collaborazione tra università e imprese sui temi della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, elementi sempre più centrali per la competitività del settore nautico".

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa