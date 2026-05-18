Use-Cecina, coach Valentino: "Vittoria incredibile, ora tenteremo l'impresa"

La solita battaglia, il solito spettacolo, una gara tre da giocarsi decisi a portarla via. La serie fra Use Computer Gross e Cecina non ha certo tradito la attese con due partite avvincenti, spettacolari ed equilibrate come dimostrano gli scarti ridotti ed il supplementare di gara due. "Più di due battaglie – commenta coach Luca Valentino – sabato sera il supplementare ha costretto le due squadre ad arrivare in fondo sfatte e senza energie. Abbiamo vinto una partita incredibile che avevamo impostato sul subire pochi punti e direi che ci siamo riusciti obbligando Cecina a giocare situazioni di isolamento o a prendere tiri al limite dei 24 secondi. Il tutto senza dimenticare di prestare attenzione particolare ai loro giocatori più pericolosi offensivamente. Questo dispendio di energie ha limitato un po’ la qualità del nostro attacco ma credo che noi e questa serie meritassimo di giocarsi tutto a gara tre". A Cecina decisiva la stoppata di Turini a Empoli quella di Tosti. "Giovanni ha avuto un impatto importante – prosegue – soprattutto negli ultimi rimbalzi nei quali si è fatto valere per contrastare la fisicità di Cecina. In vista di gara tre sarà decisivo continuare con questa intensità difensiva e lavorare per migliorare alcune situazioni che si sono viste. Dovessimo farcela sarebbe una cosa mai pensata da nessuno prima e meritata per quanto abbiamo visto fino ad oggi". Al di là di cosa succederà mercoledì, un gran playoff fino ad ora dell’Use Computer Gross. “Sì – conclude – non sono stupito del cuore che la squadra ha dimostrato di avere perché sono con loro ogni giorno per tutto l’anno. I valori visti nel corso del campionato erano diversi per le prime quattro cinque squadre del nostro girone. Abbiamo faticato per entrare nel tabellone finale ed ora arrivare ad una gara dalla semifinale penso sia la gratificazione di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Ora vogliamo concentrarci su questa gara tre e tentare l’impresa mercoledì sera a Cecina. Ci proveremo con tutte le nostre forze".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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