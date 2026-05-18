Vueling, nuova rotta Firenze-Minorca in partenza il 17 giugno

Manca meno di un mese al debutto della nuova rotta di Vueling che, a partire dal prossimo 17 giugno 2026, collegherà direttamente Firenze a Minorca, una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo. Con questo nuovo collegamento, la compagnia aerea di Barcellona amplia la propria offerta per l’estate 2026, rendendo ancora più semplice raggiungere le Baleari.

Prima e unica compagnia a operare questa rotta dall’Italia, Vueling collegherà Firenze e Minorca dal 17 giugno al 12 settembre 2026 con due frequenze settimanali, per voli in partenza nei giorni di mercoledì e sabato (i biglietti sono già disponibili sul sito web della compagnia).

Spiagge cristalline, piccoli borghi e gastronomia locale

Meta ideale per la bella stagione, Minorca conquista per il perfetto equilibrio tra mare, natura incontaminata e cultura. Dichiarata Riserva della Biosfera UNESCO, l’isola è celebre per le sue spiagge e calette dalle acque cristalline immerse nella macchia mediterranea, tra cui Cala Macarella, Cala Mitjana e Cala Turquea. Per chi voglia poi ammirare tramonti spettacolari, la zona del faro di Punta Nati, nel nord dell’isola, offre viste da non perdere.

Accanto al patrimonio naturalistico, Minorca custodisce anche un’importante eredità storica e culturale, ben visibile nei centri di Ciutadella, l’antica capitale minorchina, che affascina con i suoi vicoli e palazzi signorili, e di Mahón, con il suo porto naturale, tra i più grandi d’Europa.

Anche la gastronomia rappresenta uno dei punti di forza dell’isola, con un’offerta che spazia dai piatti a base di pesce fresco alle ricette tradizionali della cucina balearica, oltre a specialità iconiche come la caldereta de langosta (zuppa d’aragosta locale), il Queso de Mahón (storico formaggio DOP dell’isola), e l’ensaimada (soffice dolce a forma di spirale simbolo delle Baleari). Tra i sapori locali c'è anche la sobrasada di Minorca, che mette in risalto tutta la ricchezza e l'autenticità del patrimonio culinario dell'isola.

Ulteriori informazioni

Con questa novità, Vueling amplia ulteriormente il ventaglio delle destinazioni dirette già servite da Firenze: Barcellona (con fino a 29 voli settimanali); Madrid (fino a 19); Londra Gatwick (fino a 18); Parigi Orly (fino a 18); Catania (fino a 5); Bruxelles (fino a 3).

Per chi desidera esplorare poi anche le altre perle delle Baleari, Vueling offre numerosi collegamenti pensati per vivere al meglio l’estate nel Mediterraneo. Ibiza è raggiungibile con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ideale per chi cerca spiagge iconiche, tramonti spettacolari e una vivace vita notturna. Palma de Mallorca è invece facilmente raggiungibile tramite collegamenti via Barcellona, porta d’ingresso perfetta per scoprire il fascino dell’isola tra calette turchesi, patrimonio culturale e gastronomia locale. Infine, chi sogna un soggiorno a Formentera può volare fino a Ibiza e proseguire comodamente in traghetto verso l’isola, celebre per le sue acque cristalline e l’atmosfera rilassata.

Fonte: Ufficio Stampa Vueling