A Montopoli prosegue la rassegna sugli 80 anni del voto alle donne

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha ideato la rassegna "Sorelle d'Italia" che lega la festa della libertà d’Italia alla nascita della Repubblica seguendo il filo rosso degli 80 anni del voto alle donne. Un calendario costruito e realizzato insieme ad Arci Valdarno con il coinvolgimento di Anpi, Aned, dell'istituto comprensivo Galilei, Emergency, l’Atlante delle guerre, la sezione soci Coop del Valdarno inferiore.

Giovedì 21 maggio nella sala del consiglio comunale alle 18 sarà approfondito il tema centrale della rassegna: "La forza di scegliere: storia di un voto e cronache di resistenza femminile". A 80 anni dal fondamentale passo del 2 giugno 1946, un momento per riflettere su un diritto che non è stato un "regalo", ma il frutto di una resistenza multiforme: il voto alle donne.

Perché scegliere ha significato uscire dall’invisibilità. La serata prevede gli interventi di: Linda Vanni, sindaca di Montopoli e coordinatrice dell'evento, Simone Ferretti, presidente di Arci Toscana, Alice Pistolesi, giornalista e redattrice dell' "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo", Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana, Raffaela Baiocchi, ginecologa e responsabile dei progetti di salute della donna per Emergency, Maria Pia Maccanti, del comitato di Sezione ANPI "Serafino Soldani" di Montopoli. Un'iniziativa pubblica e aperta a tutta la cittadinanza.

In queste settimane sono state raccolte alcune testimonianze di quelle donne che nel 1946 hanno votato per la prima volta, per fissare le loro parole e farne una memoria collettiva. Nei prossimi giorni le loro interviste potranno essere viste e ascoltate sui canali digitali del Comune.

La rassegna prosegue giovedì 28 maggio, nel refettorio della scuola di Marti alle 21.15, con la proiezione di "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, un’opera che ha saputo restituire con forza l’emozione e la fatica di quella prima conquista del voto.

Il giorno successivo è in programma un consiglio comunale aperto nei locali della scuola secondaria di primo grado per dare voce ai ragazzi e alle ragazze di ritorno dal Pellegrinaggio ai campi di sterminio insieme a Laura Geloni, presidente Aned Pisa. La rassegna si chiude il 7 giugno con Letizia Fuochi, nell’aula didattica del bosco di Montopoli alle 18. Attraverso canzoni e approfondimenti, si potrà riflettere sull’eredità delle "Resistenze" di ieri e di oggi.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

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